AMD заключила соглашение с Anthropic о поставке 2 гигаватт GPU Instinct MI450 Series. Компания также сделает стратегические инвестиции в разработчика ИИ-модели Claude на сумму до $5 млрд.

Разработчик ИИ-модели Claude расширяет вычислительные мощности. Новым поставщиком оборудования стала AMD, которая также войдет в капитал Anthropic.

Источник изображения: Anthropic, AMD

Первая часть оборудования мощностью 1 гигаватт заработает в первой половине 2027 года в составе серверных систем AMD Helios. В инфраструктуру войдут ускорители Instinct MI455X, процессоры EPYC Venice, сетевое оборудование Pensando и программная платформа ROCm. Одна стойка Helios вмещает 72 ускорителя, 31 ТБ памяти HBM4 и обеспечивает до 2,9 FP4 эксафлопс производительности для вывода ИИ-моделей.

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Компании также запустили многолетнее инженерное сотрудничество. Anthropic будет использовать модель Claude для оптимизации рабочих нагрузок на GPU Instinct и ускорения разработки ROCm. В свою очередь, AMD внедрит Claude в работу своих инженерных и продуктовых команд. Для Anthropic это не первый опыт работы с AMD.

В совместном пресс-релизе подтверждено, что разработчик уже использует текущие GPU MI355X, хотя ранее компания публично называла своими поставщиками только Nvidia, Amazon и Google. Эта сделка — вторая крупная поставка Helios за неделю. В понедельник Microsoft объявила о развертывании таких же систем на Azure. Первым заказчиком Helios стала OpenAI, которая получит свой первый гигаватт во второй половине 2026 года.