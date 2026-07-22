Умный браслет Garmin CIRQA за $199 работает без экрана и отслеживает сон, температуру кожи и вариабельность сердечного ритма.

Компания Garmin пополнила линейку носимых устройств моделью CIRQA — браслетом без дисплея, который фокусируется на сборе данных о состоянии здоровья. Устройство не имеет экрана и полностью полагается на приложение Garmin Connect для отображения информации и управления настройками. Такое решение ориентировано на пользователей, которым нужна статистика активности без дополнительного экрана на запястье. Продажи стартуют через два дня.

© Garmin

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Корпус трекера выполнен из армированного волокном полимера. Габариты составляют 27 на 47 на 9 миллиметров, а вес вместе с ремешком не превышает 20 граммов. Производитель использует быстросъемные тканевые ремешки шириной 14 мм. Браслет можно носить как на запястье, так и на предплечье. Отсутствие дисплея позволило добиться автономности до десяти дней без подзарядки.

Внутри устройства установлены стандартные для фитнес-трекеров компоненты: датчик сердечного ритма, пульсоксиметр для измерения кислорода в крови и акселерометр. CIRQA фиксирует вариабельность сердечного ритма, частоту дыхания, температуру кожи и уровень стресса. Браслет также регистрирует стадии ночного сна и дневной сон. Ночные замеры температуры кожи помогают отслеживать периоды овуляции, эти данные можно синхронизировать с приложением Natural Cycles (требуется отдельная подписка).

© Garmin

Для занятий спортом CIRQA автоматически распознает ходьбу и бег. Пользователь может редактировать записи в Garmin Connect, и со временем устройство начинает точнее классифицировать активности. Для ручного запуска одной из восьмидесяти поддерживаемых тренировок предусмотрена единственная физическая кнопка на корпусе.

Встроенный GPS в браслете отсутствует. Для отслеживания маршрута во время пробежек или велопрогулок требуется подключение к смартфону через функцию Connected GPS. Устройство рассчитывает VO2 Max, определяет готовность к тренировке и время восстановления. Для пользователей инвалидных колясок доступен специальный режим с подсчетом толканий вместо шагов.

Базовые функции мониторинга доступны без ежемесячной платы, что выделяет CIRQA на фоне конкурентов вроде Oura или Fitbit. Данные синхронизируются с бесплатным приложением Garmin Connect через Bluetooth или ANT+. Дополнительные опции, включая дыхательные упражнения, показатели активности в реальном времени и планы Garmin Coach, требуют подписки Garmin Connect+.

© Garmin

Модель представлена в двух размерах (SM и L-XL) и нескольких цветах.