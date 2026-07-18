Компания NVIDIA планировала выпустить новую линейку видеокарт серии SUPER, но неожиданно отложила релиз. Производители уже получили первые образцы, однако руководство не назвало новых сроков. Причина кроется в стоимости комплектующих.
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По информации VideoCardz, NVIDIA сообщила партнерам о задержке без объяснения причин. Источники связывают это с ценой на память. Модуль 3GB GDDR7 стоит от 60$ до 70$. Для сравнения, стандартный чип на 2GB обходится примерно в 20$. Прирост емкости составляет только 50%, а цена вырастает втрое.
Самая серьезная ситуация сложилась с RTX 5080 SUPER. Для 24 ГБ видеопамяти потребуется восемь таких модулей. Только стоимость чипов достигнет 480-560 долларов США против 160$ при использовании 2GB версий. Разница в 320$-400$ ляжет на конечную цену карты.
Аналогичные проблемы у RTX 5070 SUPER. Ей нужно шесть модулей для 18 ГБ памяти. Стоимость вырастет со 120$ до 360$-420$. Для видеокарты среднего сегмента это критично.
Задержка коснулась и младшей модели RTX 5050 с 9 ГБ. Ранее сообщалось о возможной отмене этой карты. Теперь NVIDIA придется либо дожидаться снижения цен, либо договариваться с производителями, либо выпускать слишком дорогие устройства.