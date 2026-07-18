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Global_Chronicles
NVIDIA отложила выход RTX 50 SUPER из-за слишком дорогой памяти
NVIDIA уведомила партнеров о переносе даты выхода серии RTX 50 SUPER. Причина — высокая стоимость модулей памяти 3GB GDDR7, которые обходятся в три раза дороже стандартных версий.
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Компания NVIDIA планировала выпустить новую линейку видеокарт серии SUPER, но неожиданно отложила релиз. Производители уже получили первые образцы, однако руководство не назвало новых сроков. Причина кроется в стоимости комплектующих.

© VideoCardz

По информации VideoCardz, NVIDIA сообщила партнерам о задержке без объяснения причин. Источники связывают это с ценой на память. Модуль 3GB GDDR7 стоит от 60$ до 70$. Для сравнения, стандартный чип на 2GB обходится примерно в 20$. Прирост емкости составляет только 50%, а цена вырастает втрое.

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Самая серьезная ситуация сложилась с RTX 5080 SUPER. Для 24 ГБ видеопамяти потребуется восемь таких модулей. Только стоимость чипов достигнет 480-560 долларов США против 160$ при использовании 2GB версий. Разница в 320$-400$ ляжет на конечную цену карты.

Аналогичные проблемы у RTX 5070 SUPER. Ей нужно шесть модулей для 18 ГБ памяти. Стоимость вырастет со 120$ до 360$-420$. Для видеокарты среднего сегмента это критично.

Задержка коснулась и младшей модели RTX 5050 с 9 ГБ. Ранее сообщалось о возможной отмене этой карты. Теперь NVIDIA придется либо дожидаться снижения цен, либо договариваться с производителями, либо выпускать слишком дорогие устройства.

#nvidia #видеокарты #gddr7 #vram #rtx 50 super #rtx 5080 super #rtx 5070 super #задержка
Источник: videocardz.com
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