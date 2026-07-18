NVIDIA уведомила партнеров о переносе даты выхода серии RTX 50 SUPER. Причина — высокая стоимость модулей памяти 3GB GDDR7, которые обходятся в три раза дороже стандартных версий.

Компания NVIDIA планировала выпустить новую линейку видеокарт серии SUPER, но неожиданно отложила релиз. Производители уже получили первые образцы, однако руководство не назвало новых сроков. Причина кроется в стоимости комплектующих.

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По информации VideoCardz, NVIDIA сообщила партнерам о задержке без объяснения причин. Источники связывают это с ценой на память. Модуль 3GB GDDR7 стоит от 60$ до 70$. Для сравнения, стандартный чип на 2GB обходится примерно в 20$. Прирост емкости составляет только 50%, а цена вырастает втрое.

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Самая серьезная ситуация сложилась с RTX 5080 SUPER. Для 24 ГБ видеопамяти потребуется восемь таких модулей. Только стоимость чипов достигнет 480-560 долларов США против 160$ при использовании 2GB версий. Разница в 320$-400$ ляжет на конечную цену карты.

Аналогичные проблемы у RTX 5070 SUPER. Ей нужно шесть модулей для 18 ГБ памяти. Стоимость вырастет со 120$ до 360$-420$. Для видеокарты среднего сегмента это критично.

Задержка коснулась и младшей модели RTX 5050 с 9 ГБ. Ранее сообщалось о возможной отмене этой карты. Теперь NVIDIA придется либо дожидаться снижения цен, либо договариваться с производителями, либо выпускать слишком дорогие устройства.