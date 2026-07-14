Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Каждую пятую ипотеку россияне будут закрывать на пенсии
Банки все чаще выдают ипотеку, которую заемщики будут погашать уже после выхода на пенсию.
реклама

Сроки жилищных займов увеличиваются, и многие россияне оформляют их, понимая, что отдавать долг придется уже в пожилом возрасте. Согласно статистике Центробанка, примерно каждый пятый заемщик попадает в эту категорию.

 Изображение - ChatGPT

Во втором полугодии прошлого года количество кредитов, которые заканчиваются в 70-75 лет, выросло с 17 до 19 процентов. За весь минувший год банки выдали 966 тысяч ипотек, причем большая часть — 661 тысяча — пришлась именно на последние шесть месяцев. Простыми словами, около 178 тысяч человек, купивших жилье в прошлом году, будут рассчитываться с банком, когда им уже исполнится 70.

реклама

При этом еще больше заемщиков заканчивают платить после 60 лет — таких почти две трети от общего числа. Сейчас россияне все чаще берут ипотеку на 25-30 лет, и в прошлом году подобные сроки стали самыми популярными. Чаще всего на длительные периоды идут ради низких ставок по льготным программам: ежемесячный взнос становится меньше, и желания гасить долг досрочно нет.

Основная проблема — падение доходов на пенсии. Платеж остается фиксированным, а средняя пенсия в стране составляет около 25 тысяч рублей, тогда как зарплата — примерно 100 тысяч. Регулятор не собирается вводить возрастные ограничения для заемщиков, считая более опасными низкий первоначальный взнос и чрезмерную долговую нагрузку. Впрочем, сами банки ставят рамки: в ПСБ и Абсолют Банке возраст на момент закрытия кредита не может превышать 70 лет, а в Новикоме — 65.

#россия #банки #ипотека #цб #жилье #пенсия #кредитование
Источник: iz.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зонд Voyager 1 через 49 лет полета приблизится к рубежу светового дня от Земли – 25,9 млрд км
Современный внедорожник Skoda в ходе эксперимента обогнал на трассе культовые спорткары 1980-х годов
Владелец АЗС объяснил, как за полминуты проверить класс топлива прямо у колонки
Российский золотодобывающий холдинг «Селигдар» произвёл первые 200 кг золота на фабрике в Якутии
Современные учёные назвали главные ошибки в теориях Альберта Эйнштейна
AMD выпустила Ryzen 7 9800X3D и Radeon RX 9070 XT в стиле игры Valorant
Видео с Galaxy Z Fold 8 Ultra демонстрирует почти незаметную складку на дисплее Samsung
Apple закончила разработку процессора M7 через полгода после готовности M6
Audi представила самый мощный гиперкар в своей истории, дизайн которого вызвал споры в интернете
Jaguar с тремя моторами мощностью 986 л.с. за $130 тысяч критикуют за сходство с холодильником
Цены на DDR5 и SSD делают сборку ПК невыгодной — XDA назвали облачный гейминг разумной альтернативой
«Ведомости»: продажи «Москвича» М70 и М90 оказались неудачными — продано всего 491 единица
В Ростовской области во дворе частного дома полиция обнаружила нелегальную АЗС
Бывший продюсер Rockstar объяснил возможную причину задержки выхода GTA 6 на ПК
Ретрофутуристические часы G-Shock в коллекционном футляре-капсуле времени вдохновлены эрой 1960-х
Разъем питания видеокарты RTX 5090 расплавился, несмотря на систему защиты ASRock TempGuard
Keychron представила беспроводную механическую клавиатуру K5 Ultra с отделкой из дерева
Китайский 600-сильный водородный двигатель первым в мире выполнил требования стандарта China VI
Эмулятор KytyPS5 обеспечил запуск коммерческих 3D-игр для PlayStation 5, включая GTA V и Quake II
ОАК: Импортозамещённые кислородные системы лайнеров SSJ-100 и МС-21 превосходят зарубежные аналоги

Популярные статьи

11 процессоров и 4 видеокарты, о которых стоит забыть при сборке игрового ПК летом 2026 года
Подборка фильмов про искусственный интеллект — где режиссёры угадали, а где сильно промахнулись
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus
NORMANN AVC-513: компактный помощник с циклонным фильтром для чистоты в доме
Интервью с Zelikman — автором на сайте overclockers.ru
Как сделать криптокарту «Мир» и оплачивать покупки по NFC в России даже без интернета
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter