Банки все чаще выдают ипотеку, которую заемщики будут погашать уже после выхода на пенсию.

Сроки жилищных займов увеличиваются, и многие россияне оформляют их, понимая, что отдавать долг придется уже в пожилом возрасте. Согласно статистике Центробанка, примерно каждый пятый заемщик попадает в эту категорию.

Изображение - ChatGPT

Во втором полугодии прошлого года количество кредитов, которые заканчиваются в 70-75 лет, выросло с 17 до 19 процентов. За весь минувший год банки выдали 966 тысяч ипотек, причем большая часть — 661 тысяча — пришлась именно на последние шесть месяцев. Простыми словами, около 178 тысяч человек, купивших жилье в прошлом году, будут рассчитываться с банком, когда им уже исполнится 70.

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При этом еще больше заемщиков заканчивают платить после 60 лет — таких почти две трети от общего числа. Сейчас россияне все чаще берут ипотеку на 25-30 лет, и в прошлом году подобные сроки стали самыми популярными. Чаще всего на длительные периоды идут ради низких ставок по льготным программам: ежемесячный взнос становится меньше, и желания гасить долг досрочно нет.

Основная проблема — падение доходов на пенсии. Платеж остается фиксированным, а средняя пенсия в стране составляет около 25 тысяч рублей, тогда как зарплата — примерно 100 тысяч. Регулятор не собирается вводить возрастные ограничения для заемщиков, считая более опасными низкий первоначальный взнос и чрезмерную долговую нагрузку. Впрочем, сами банки ставят рамки: в ПСБ и Абсолют Банке возраст на момент закрытия кредита не может превышать 70 лет, а в Новикоме — 65.