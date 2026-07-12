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Global_Chronicles
Актер Expedition 33 обвинил Xbox в многолетних ложных обещаниях своим сотрудникам после сокращений
Актер Бен Старр, озвучивший персонажа в Clair Obscur: Expedition 33, резко раскритиковал Xbox после очередной волны увольнений. По его словам, компания годами давала сотрудникам ложное чувство стабильности перед сокращениями.
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Новая волна увольнений в Xbox вызвала реакцию не только внутри игровой индустрии, но и среди актеров, работавших над известными проектами компании. Одним из самых резких критиков стал Бен Старр.

Скриншот видео Pause for Thought 

Во время подкаста на YouTube-канале Pause for Thought актер заявил, что Xbox на протяжении нескольких лет уверяла сотрудников в финансовой стабильности и безопасности их работы, однако позже проводила сокращения. По его словам, подобные обещания начали звучать еще в 2018–2019 годах, когда компания говорила о консолидации студий как о способе защитить творческие команды.


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Старр также упомянул недавнюю презентацию проекта Senua от Ninja Theory. Он утверждает, что Xbox представляла игру как собственный проект, хотя, по его словам, компания не собиралась финансировать его дальнейшее развитие.

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Актер связал эти события с последними увольнениями и заявил, что нынешнее и прежнее руководство Xbox несет ответственность за сложившуюся ситуацию. Его комментарии появились на фоне продолжающегося обсуждения массовых сокращений в игровом подразделении Microsoft.

#microsoft #xbox #ninja theory #clair obscur: expedition 33 #бен старр
Источник: tech4gamers.com
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