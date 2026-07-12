Актер Бен Старр, озвучивший персонажа в Clair Obscur: Expedition 33, резко раскритиковал Xbox после очередной волны увольнений. По его словам, компания годами давала сотрудникам ложное чувство стабильности перед сокращениями.

Новая волна увольнений в Xbox вызвала реакцию не только внутри игровой индустрии, но и среди актеров, работавших над известными проектами компании. Одним из самых резких критиков стал Бен Старр.

Скриншот видео Pause for Thought

Во время подкаста на YouTube-канале Pause for Thought актер заявил, что Xbox на протяжении нескольких лет уверяла сотрудников в финансовой стабильности и безопасности их работы, однако позже проводила сокращения. По его словам, подобные обещания начали звучать еще в 2018–2019 годах, когда компания говорила о консолидации студий как о способе защитить творческие команды.

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Старр также упомянул недавнюю презентацию проекта Senua от Ninja Theory. Он утверждает, что Xbox представляла игру как собственный проект, хотя, по его словам, компания не собиралась финансировать его дальнейшее развитие.

Актер связал эти события с последними увольнениями и заявил, что нынешнее и прежнее руководство Xbox несет ответственность за сложившуюся ситуацию. Его комментарии появились на фоне продолжающегося обсуждения массовых сокращений в игровом подразделении Microsoft.