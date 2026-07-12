Студия Santa Monica Studio объявила, что их следующая игра God of War Laufey выйдет на физическом диске. Это произошло на фоне отказа Sony от выпуска физических носителей с 2028 года и недавнего решения Rockstar не выпускать GTA VI на дисках.

На фоне отказа крупных издателей от физических носителей студия Santa Monica Studio подтвердила обратное. Разработчики God of War объявили, что их следующая игра выйдет на диске. Релиз запланирован до 2028 года, т.е. срока когда Sony полностью прекратит выпуск физических версий игр.

@Notebookcheck

Santa Monica Studio подтвердила , что God of War Laufey получит физическое издание на диске. Точная дата выхода пока не названа, но анонс гарантирует, что игра появится до 2028 года. Это важно, так как проект является эксклюзивом PlayStation.

@SonySantaMonica

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Ранее Insomniac Games заявила о физическом релизе Wolverine, а шутер Mouse: P.I. for Hire также выйдет на диске или картридже и не потребует подключения к интернету для игры.

Кроме того, студия сообщила об участии в выставке San Diego Comic-Con. На панели выступят руководитель разработки Ариэль Лоуренс, глава творческого направления Кори Барлог и актеры, задействованные в создании игры.