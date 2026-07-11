Даже при аккуратном использовании мягкие контактные линзы постепенно покрываются мелкими царапинами. Они ухудшают качество поверхности, могут влиять на комфорт при ношении и со временем вынуждают заменить линзы.
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Южнокорейские химики из Университета Данкук предложили материал, который способен устранять такие повреждения без нагрева. Основу новой линзы составляет гидрогель с дисульфидными связями. Если на поверхности появляется царапина, под действием ультрафиолетового света связи между атомами серы восстанавливаются и снова соединяют полимерные цепочки.
Для повышения прочности и защиты от бактерий в состав добавили еще один полимер. Затем новый материал сравнили с обычным гидрогелем, который используют в традиционных контактных линзах. Контрольный образец не смог восстановить поврежденную поверхность, тогда как новая разработка устранила царапины примерно за час и вернула около 90% первоначальной структурной прочности.
Ученые использовали особую смесь молекул для создания самовосстанавливающихся контактных линз. (Choi and Cho, ACS Appl. Polym. Mater. , 2026)
Авторы разработки также сообщили, что новый гидрогель удерживает влагу не хуже современных мягких линз и лучше сопротивляется появлению новых царапин. По их оценке, существующие бытовые УФ-устройства для очистки линз потенциально смогут одновременно выполнять и функцию восстановления, хотя перед коммерческим применением технологии еще предстоят дополнительные проверки безопасности.
Царапина (слева) и востановленная царапина (справа) на новом материале контактной линзы. (Чой и Чо, ACS Appl. Polym. Mater. , 2026)
Важно понимать, что микроцарапины не просто портят зрение — они создают шероховатости, на которых оседают белки и микроорганизмы. Это повышает риск инфекций. Самоисцеляющийся материал решает эту проблему.