Южнокорейские химики разработали контактные линзы, способные самостоятельно восстанавливать поверхностные царапины.

Даже при аккуратном использовании мягкие контактные линзы постепенно покрываются мелкими царапинами. Они ухудшают качество поверхности, могут влиять на комфорт при ношении и со временем вынуждают заменить линзы.

Изображение: ScienceAlert

Южнокорейские химики из Университета Данкук предложили материал, который способен устранять такие повреждения без нагрева. Основу новой линзы составляет гидрогель с дисульфидными связями. Если на поверхности появляется царапина, под действием ультрафиолетового света связи между атомами серы восстанавливаются и снова соединяют полимерные цепочки.

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Для повышения прочности и защиты от бактерий в состав добавили еще один полимер. Затем новый материал сравнили с обычным гидрогелем, который используют в традиционных контактных линзах. Контрольный образец не смог восстановить поврежденную поверхность, тогда как новая разработка устранила царапины примерно за час и вернула около 90% первоначальной структурной прочности.

Ученые использовали особую смесь молекул для создания самовосстанавливающихся контактных линз. (Choi and Cho, ACS Appl. Polym. Mater. , 2026)

Авторы разработки также сообщили, что новый гидрогель удерживает влагу не хуже современных мягких линз и лучше сопротивляется появлению новых царапин. По их оценке, существующие бытовые УФ-устройства для очистки линз потенциально смогут одновременно выполнять и функцию восстановления, хотя перед коммерческим применением технологии еще предстоят дополнительные проверки безопасности.

Царапина (слева) и востановленная царапина (справа) на новом материале контактной линзы. (Чой и Чо, ACS Appl. Polym. Mater. , 2026)

Важно понимать, что микроцарапины не просто портят зрение — они создают шероховатости, на которых оседают белки и микроорганизмы. Это повышает риск инфекций. Самоисцеляющийся материал решает эту проблему.