В Общественной палате РФ выступили с предложением предоставить дополнительную неделю зимних каникул всем ученикам первых-четвертых классов.

Утвержденный календарь школьных каникул возможно получит дополнительную неделю только для первоклассников. В Общественной палате считают, что такую меру стоит распространить на всю начальную школу.

© РИА Новости / Сергей Пятаков

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил установить дополнительные зимние каникулы для учеников первых-четвертых классов в период с 22.02 по 01.03. Сейчас такой перерыв предусмотрен только для первоклассников — с 15.02 по 21.02.

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По словам Гриба, школьникам младших классов необходима дополнительная неделя каникул в середине самой длинной учебной четверти. Это позволит детям восстановить силы перед завершением зимнего учебного периода.

Еще одним аргументом в пользу инициативы он назвал возможность семейных поездок. По его мнению, в конце февраля стоимость отдыха в южных регионах обычно ниже, поэтому родители смогут организовать более доступное для семейного бюджета путешествие по России вместе с детьми.