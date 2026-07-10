В 1960 году физик Фримен Дайсон предложил идею: высокоразвитая цивилизация может построить вокруг своей звезды конструкцию для сбора всей ее энергии. Сначала эту концепцию представляли как твердую оболочку. Современные ученые говорят о рое — множестве независимых спутников, панелей и коллекторов, которые вращаются вокруг звезды и перехватывают ее излучение. Такие сооружения относятся к техносигнатурам, то есть признакам существования внеземного разума. Новое исследование Амирнезама Амири из Университета Арканзаса описывает, как именно эти мегаструктуры должны выглядеть в телескопы.
Фото: ScienceDaily
Какие звезды лучше всего подходят для строительства роя Дайсона. Красные карлики — самые распространенные звезды в Млечном Пути, они горят триллионы лет. Их относительно небольшой диаметр означает: на строительство роя вокруг такого карлика потребуется значительно меньше материала, чем вокруг Солнца. Рой располагался бы на расстоянии от 0,05 до 0,3 астрономических единиц от звезды. Белые карлики — еще более компактные объекты, остатки звезд размером около одного процента от солнечного. Спутники вокруг белого карлика вращались бы всего в нескольких миллионах километров от его поверхности. Эти звезды излучают энергию с постоянной скоростью миллиарды лет.
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Как выглядит рой Дайсона. Такая конструкция поглощала бы практически весь видимый свет звезды. Энергия не может исчезнуть, поэтому рой переизлучал бы ее обратно в космос, но уже в виде тепла — в инфракрасном диапазоне. Общая мощность звезды осталась бы прежней, но ее видимая температура упала бы в десятки раз. Например, у красного карлика температура поверхности около 3000 Кельвинов. Рой Дайсона вокруг него нагрелся бы всего до 50 Кельвинов. В этой области нет известных естественных звезд.
Как отличить рой Дайсона от природных объектов. Еще один признак — отсутствие пыли. Обычные звезды часто окружены пылевыми дисками, которые дают характерное силикатное излучение. Рой Дайсона состоит из твердых панелей, а не из пыли, поэтому его спектр будет необычайно чистым. К тому же вращающиеся элементы конструкции создавали бы неестественные колебания яркости.
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