Две недели в условиях микрогравитации и радиации вызвали у подопытных животных генетические изменения, напоминающие естественное старение.

Полет на Марс может занять несколько месяцев. За это время организм астронавтов подвергается воздействию радиации и невесомости. Группа специалистов из Университета Центральной Флориды (США) под руководством Михала Мастернака проверила, как такие условия влияют на внутренние органы.

Изображение - ChatGPT

В лаборатории воссоздали условия глубокого космоса. Животные находились в имитированной микрогравитации 14 дней и получали дозы излучения, сравнимые с марсианской миссией. Спустя сутки после облучения в печени запустились процессы клеточного старения. Клетки теряли функции, развивалось воспаление и фиброз.

Близнецы Скотт и Марк Келли (Фото: НАСА)

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Печень выбрали не случайно — она один из главных метаболических центров и первой сигнализирует о стрессе. Полученные данные сравнили с реальными анализами астронавтов из программ NASA «Исследование близнецов» и миссии Inspiration4. Генетические маркеры совпали. Это подтвердило, что лабораторная модель отражает реальные биологические процессы.

Специалисты выявили молекулы — антагомиры, — которые могут влиять на микроРНК и блокировать пути старения и воспаления. Работа на ранней стадии, но открывает возможность для защиты в длительных полетах.

Мастернак называет старение каскадным нарушением работы систем организма. Понимание его первых шагов — ключевая задача медицины.