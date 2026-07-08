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Global_Chronicles
Один прогноз сулит SpaceX рекордную капитализацию $10,5 трлн, другой — 90% вероятности обвала акций
После включения SpaceX в индекс Nasdaq 100 оценки будущей стоимости компании резко разошлись. Одни аналитики допускают рост капитализации до $10,5 трлн, тогда как известный инвестор предупреждают о высокой вероятности масштабного падения акций.
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Прогнозы относительно будущей стоимости SpaceX резко разошлись после публикации новых оценок аналитиков. Пока одни допускают многократный рост капитализации компании, другие предупреждают о высокой вероятности масштабного падения акций.

 Изображение: The Next Web

Аналитик Raymond James Брайан Джезуале установил для акций SpaceX целевую цену в $800. При таком сценарии рыночная стоимость компании приблизится к $10,5 трлн, что более чем вдвое превышает нынешнюю капитализацию NVIDIA. Сейчас SpaceX оценивают менее чем в $2 трлн.

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По расчетам Джезуале, главным источником будущего роста станет не космическое направление, а развитие сервисов искусственного интеллекта. Он ожидает, что компания начнет зарабатывать на вычислительных мощностях, включая наземные и орбитальные центры обработки данных.  

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Одновременно сооснователь GMO Джереми Грэнтэм придерживается противоположной точки зрения. Он заявил, что оценивает вероятность крупного падения акций SpaceX примерно в 90%, назвав часть долгосрочных планов компании нереалистичными. В частности, он критически относится к ожиданиям, связанным с искусственным интеллектом, добычей ресурсов на астероидах и созданием поселений на Марсе.

#искусственный интеллект #ии #spacex #инвестиции #акции #фондовый рынок #аналитики #космическая отрасль #nasdaq 100
Источник: thenextweb.com
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