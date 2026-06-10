SpaceX раскрыла характеристики спутника AI1, предназначенного для выполнения вычислений на орбите. После развертывания его конструкция достигает 70 метров в ширину, что больше размаха крыла Boeing 747-8.

Проект орбитального вычислительного комплекса SpaceX получил первые подробные технические характеристики. Илон Маск рассказал о спутнике AI1 , который разрабатывается для обработки данных и выполнения задач искусственного интеллекта непосредственно на орбите. Одной из самых заметных особенностей аппарата стали его габариты.

@SpaceX

После раскрытия рабочих элементов, ширина конструкции достигает 70 метров. Для сравнения, размах крыла пассажирского Boeing 747-8 составляет 68,4 метра. По этому показателю AI1 превосходит один из крупнейших серийных авиалайнеров в мире.

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Спутник построен по модульному принципу. Компания предусмотрела возможность замены вычислительной полезной нагрузки, что позволяет адаптировать платформу под оборудование различных производителей. Средняя вычислительная мощность AI1 составляет 120 кВт, а максимальная достигает 150 кВт. Энергию система получает от собственных солнечных панелей.

Для работы вычислительного оборудования на орбите инженеры разработали отдельную систему отвода тепла. Она включает жидкостные радиаторы общей площадью до 110 квадратных метров, резервные контуры охлаждения и защиту от микрометеоритов. Согласно представленным данным, космический аппарат планируют эксплуатировать на высоте около 600 километров над Землей.