Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Первый космический дата-центр Илона Маска 70 метров в ширину – больше размаха крыльев Boeing 747-8
SpaceX раскрыла характеристики спутника AI1, предназначенного для выполнения вычислений на орбите. После развертывания его конструкция достигает 70 метров в ширину, что больше размаха крыла Boeing 747-8.
реклама

Проект орбитального вычислительного комплекса SpaceX получил первые подробные технические характеристики. Илон Маск рассказал о спутнике AI1, который разрабатывается для обработки данных и выполнения задач искусственного интеллекта непосредственно на орбите. Одной из самых заметных особенностей аппарата стали его габариты.

@SpaceX

После раскрытия рабочих элементов, ширина конструкции достигает 70 метров. Для сравнения, размах крыла пассажирского Boeing 747-8 составляет 68,4 метра. По этому показателю AI1 превосходит один из крупнейших серийных авиалайнеров в мире.

реклама

Спутник построен по модульному принципу. Компания предусмотрела возможность замены вычислительной полезной нагрузки, что позволяет адаптировать платформу под оборудование различных производителей. Средняя вычислительная мощность AI1 составляет 120 кВт, а максимальная достигает 150 кВт. Энергию система получает от собственных солнечных панелей.

Для работы вычислительного оборудования на орбите инженеры разработали отдельную систему отвода тепла. Она включает жидкостные радиаторы общей площадью до 110 квадратных метров, резервные контуры охлаждения и защиту от микрометеоритов. Согласно представленным данным, космический аппарат планируют эксплуатировать на высоте около 600 километров над Землей.

#искусственный интеллект #космос #илон маск #ии #spacex #спутники #дата-центры #boeing 747 #орбитальный дата-центр #ai1
Источник: x.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты GeForce RTX 50 Super выйдут в начале 2027 года и получат в 1,5 раза больше VRAM
Эксперт сравнил картинку и fps оригинальной Gothic и Gothic 1 Remake с максимальными настройками
Новые натрий-ионные батареи CATL прослужат дольше автомобиля и не боятся морозов
На рынок вышел новый автотопливозаправщик от КАМАЗа и «УралСпецТранса»
В Китае стартовали продажи серии Xiaomi 17T — цены оказались на 45% ниже глобальных
Появились первые скриншоты из хоррора Alien Isolation 2
Энтузиаст запустил Half-Life на Nokia N95 с поддержкой клавиатуры и мыши в 30 fps
В ЦАГИ придумали винт со складными лопастями для сверхзвуковых самолётов
Китайский стартап Prinano печатает фотонные чипы без литографии и экономит 90%
Анонсирована стратегия в реальном времени Stronghold 4
Джейсон Момоа покинул актёрский состав фильма Helldivers - Sony начала поиски нового актёра
Мини-ПК NVIDIA RTX Spark могут стать альтернативой традиционным ПК на базе процессоров Intel и AMD
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER могут представить на выставке CES 2027
Из законопроекта «Антифрод 2.0» исключили обязательное использование мессенджера «Макс»
Выход видеокарт Radeon на базе RDNA5 отложен до начала 2028 года
Первая серийная газовая турбина большой мощности ГТД-110М успешно отработала свыше 12 тысяч часов
Кодек AV2 повысит эффективность сжатия видео на 30% по сравнению с AV1 и будет бесплатным
«Билайн» представил VPN с доступом к блокирующим российские IP иностранным сервисам
LIAN LI встроила вентиляторы в переднюю стеклянную панель нового компьютерного корпуса LANCOOL 4
AMD отказала в гарантийной замене процессора Ryzen 9 7950X3D из-за вздутия подложки

Популярные статьи

«Мумия»: Субъективный обзор очередного фильма ужасов
8 самых популярных видеокарт 2026 года по статистике сервиса Steam
14 адреналиновых гонок нулевых годов на ПК, в которые с азартом играется даже в 2026 году
О последствиях использования искусственного интеллекта в Open Source
Xbox возвращает эксклюзивы – теория хаоса Аши Шарма
Обзор ноутбука ASUS ZenBook A14 (UX3407N)
Виды малого бизнеса и с чего начать предпринимателю
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter