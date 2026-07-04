В Китае показали необычный автомобиль шириной около трёх метров, который теперь стилизовали под BMW M3 поколения G80.

Несколько лет назад необычно широкий Volkswagen Lamando L уже привлек внимание своим внешним видом. Теперь автомобиль получил новую переделку, которая заметно изменила его облик, но не затронула конструкцию.

Изображение: Сarscoops

Создатели проекта превратили трехметровый Lamando L в автомобиль, который они назвали M3² . По сути, инженеры воспроизвели характерные элементы BMW M3 G80, включая переднюю часть, фары и фирменную решетку радиатора. При этом кузов получил сразу четыре вертикальные секции решетки вместо двух.

Изображение: Сarscoops

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С задней части происхождение автомобиля определить проще. Линия крыши и форма двери багажника сохранили черты Volkswagen, хотя задние фонари выполнили в стиле BMW M3.

Изображение: Сarscoops

Салон также не повторяет интерьер немецкого спортивного седана. Здесь сохранили большинство деталей Lamando, заклеили эмблему Volkswagen на руле и установили широкий дисплей перед передним пассажиром. Вместо обычных сидений появились кресла-мешки.

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Техническая часть тоже осталась без серьезных изменений. Автомобиль сохранил штатный 1,4-литровый четырехцилиндровый двигатель Volkswagen, а не 3,0-литровая рядная «шестерка» BMW. По имеющимся сведениям, исходный Lamando мог перевозить до десяти человек, и переработанный интерьер, вероятно, сохранил такую возможность.