В Китае заметили замаскированный прототип нового двухдверного купе Xiaomi.

Китайская компания Xiaomi уже продает две премиальные модели — седан SU7 и кроссовер YU7 и, вероятно, готовит еще одну модель. На испытаниях в Китае заметили новый прототип, который отличается двухдверным кузовом и выраженными спортивными элементами.

Изображение: Сarscoops

На тестовых снимках из Weibo видно, что прототип получил светодиодные задние фонари и световую полосу, похожие на те, что стоят на SU7, но тоньше. Главное отличие — огромное заднее антикрыло, которое по размерам сопоставимо с крылом Porsche 911 GT3 RS. Сзади установили большой диффузор, увеличивающий прижимную силу.

Изображение: Сarscoops

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Форма кузова напоминает седан SU7 с плавными обтекаемыми линиями. Задние боковые панели стали шире, чем у SU7. Также заметны накладки на дверях и увеличенные вентиляционные отверстия за передними колесами. Часть деталей, включая боковые пороги, колеса и тормоза, перешла от предыдущей модели.

Технические характеристики пока не раскрыли. Вместе с тем около полутора лет назад Xiaomi представила платформу с четырьмя электромоторами, активной подвеской и максимальной мощностью до 2054 лошадиных сил. Пока такую силовую установку компания не использовала ни в одном серийном автомобиле. Двухдверное купе может стать первой моделью, которая получит такую систему. Таким автомобилем Xiaomi нацелится на европейских производителей спортивных машин, включая Porsche.