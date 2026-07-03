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Global_Chronicles
В России предложили строить шестиугольные деревянные многоэтажки для снижения теплопотерь
В ПНИПУ подготовили проект деревянных многоквартирных домов с многогранной геометрией. Авторы считают, что такая конструкция поможет сократить потери тепла, лучше использовать естественное освещение и повысить устойчивость зданий.
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После того как в России разрешили строить деревянные дома высотой до 15 метров, пермские специалисты занялись разработкой новых архитектурных решений. Их проекты используют нестандартную геометрию — дома получаются в виде многогранников.

 Изображение - ChatGPT

Шестиугольная форма зданий дает преимущества: воздух лучше обтекает стены, поэтому ветер слабее давит на конструкцию и меньше тепла уходит наружу. Такая геометрия позволяет расположить больше окон с южной стороны, что дает больше естественного света.

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Авторы утверждают, что многогранные дома легче переносят землетрясения силой до 8 баллов благодаря дополнительным граням. Основной материал — CLT-панели, перекрестно-клееная древесина. Под прессом склеивают несколько слоев досок, каждый перпендикулярно предыдущему. Получается материал, похожий на фанеру, только с цельным наполнением. Такая структура делает панели жесткими и устойчивыми к деформации.

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Конструкции весят в пять раз меньше бетонных, так что фундамент нужен облегченный и дешевый. Строить можно круглый год, при этом скорость в два-три раза выше обычной. За рубежом CLT-технологию уже применяют в многоэтажном строительстве.

#россия #строительство #энергоэффективность #деревянные дома #clt-панели #многогранники
Источник: tass.ru
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