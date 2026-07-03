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Global_Chronicles
Microsoft обнаружила в Chrome Web Store расширение-шпион под видом ИИ-поисковика Perplexity AI
Microsoft Threat Intelligence выявила в Chrome Web Store расширение, выдававшее себя за поисковую систему Perplexity AI. Оно перехватывало управление поиском, перенаправляло запросы через поддельный домен и отслеживало действия пользователей.
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Популярность инструментов на базе искусственного интеллекта все чаще используют для распространения поддельных расширений. Очередной такой случай затронул пользователей браузера Google Chrome.

 Изображение - ChatGPT

Microsoft сообщила об обнаружении расширения Search for perplexity ai, которое выдавало себя за официальный инструмент Perplexity AI. По сути, вместо выполнения заявленных функций оно собирало сведения о поисковой активности пользователей.

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Расширение получало расширенные разрешения и меняло поисковую систему по умолчанию через механизм chrome_settings_overrides. После этого каждый запрос из адресной строки сначала проходил через домен perplexity-ai.online, который контролировали злоумышленники, и лишь затем перенаправлялся в обычную поисковую систему.

Кроме того, расширение использовало разрешение declarativeNetRequest для контроля сетевого трафика. Это позволяло фиксировать не только готовые поисковые запросы, но и подсказки, появлявшиеся во время набора текста. При этом Microsoft не обнаружила признаков кражи паролей или учетных данных.

Google уже удалила расширение из Chrome Web Store, однако оно останется на компьютере до тех пор, пока пользователь не удалит его вручную. Microsoft также рекомендует проверять разработчика и адрес сайта перед установкой подобных дополнений. Официальный сервис Perplexity AI работает исключительно через домен perplexity.ai.

#microsoft #кибербезопасность #google chrome #конфиденциальность #защита данных #perplexity ai #расширения chrome #chrome web store #microsoft threat intelligence
Источник: gizmochina.com
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