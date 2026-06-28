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Global_Chronicles
Кроссовер Росатома Voyt SUV получил кузов из углекомпозита, батарею на 32 кВт•ч и запас хода 300 км
В Москве показали электрический кроссовер Voyt SUV от Росатома.
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Проект Voyt SUV нацелен не только на электротягу, но и на снижение массы без потери жесткости кузова. Для этого разработчики сделали ставку на углекомпозитную несущую конструкцию и компактную батарею.

 Фото: @autopotoknews

В Москве показали Voyt SUV — электрический кроссовер от Росатома, который выделяется углекомпозитной несущей конструкцией. За счет такого решения разработчики уложили массу машины примерно в одну тонну, если брать версию с батареей на 32 кВт·ч.

Фото: @autopotoknews

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По заявленным данным, этот вариант способен проезжать около 300 км по циклу NEDC. Для городского и пригородного использования это делает модель заметной на фоне более тяжелых электрокаров, которым нужна крупная батарея.

Фото: @autopotoknews

Проект Voyt SUV рассматривают как основу для дальнейшего развития линейки. В материалах о машине также упоминают более емкую батарею на 42 кВт·ч и больший запас хода, но именно версия с 32 кВт·ч сейчас показывает ключевую идею проекта: легкий кузов, компактная батарея и упор на экономичную конструкцию.

Фото: @autopotoknews


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Источник: t.me
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