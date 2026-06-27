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Global_Chronicles
Учёные предупредили о серьёзной угрозе здоровью от паразита, поражающего каждого третьего человека
Паразит Toxoplasma gondii, которым заражены около 2,5 миллиарда человек, может вызывать потерю зрения и тяжелые врожденные патологии у детей.
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Треть населения планеты носит в себе паразита Toxoplasma gondii. Большинство даже не знает об этом, потому что у здоровых людей инфекция не дает симптомов. Но для других она оборачивается слепотой — глазной токсоплазмоз считается самой частой внутриглазной инфекцией в мире. Для новорожденных заражение от матери грозит тяжелыми поражениями органов и гибелью плода. Группа ученых из Австралии и Бразилии требует пересмотреть отношение к этому заболеванию.

Изображение - ChatGPT

Человек заражается токсоплазмой через недостаточно обработанное мясо, через яйца паразита из кошачьих фекалий или от инфицированной матери к плоду через плаценту. У взрослых инфекция в первую очередь бьет по глазам. Потеря зрения может наступить внезапно, а восстановить его удается не всегда.

Паразит может передаваться через кошачьи фекалии или плохо приготовленное мясо. (CDC/Александр Дж. да Силва, доктор философии; Мелани Мозер)

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Для детей последствия тяжелее. Врожденный токсоплазмоз вызывает поражение мозга, глаз, печени и других органов. Ежегодно в мире регистрируют около 190 тысяч таких случаев. Многие дети рождаются с необратимыми повреждениями, а некоторые беременности заканчиваются выкидышами.

При этом токсоплазмоз остается в тени глобальных программ здравоохранения. Ученые из Университета Флиндерса и Университета Сан-Паулу опубликовали статью, в которой доказывают: заболевание подходит под все четыре критерия ВОЗ для забытых тропических болезней. Оно сосредоточено в бедных регионах, широко распространено в тропиках и субтропиках, его можно предотвращать и контролировать, поскольку пути передачи хорошо изучены.

Вакцины нет, стандартного протокола лечения тоже нет. Ученые считают, что признание ВОЗ открыло бы доступ к финансированию на профилактику, скрининг и лечение, особенно врожденных форм. По словам офтальмолога Джастина Смита, инфекцию можно контролировать с помощью практических мер: безопасность пищи, чистая вода, санитария и дородовая помощь.

#воз #потеря зрения #toxoplasma gondii #врожденные патологии #забытые тропические болезни #токсоплазмоз
Источник: sciencealert.com
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