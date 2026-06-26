Владимир Путин заявил о планах проложить высокоскоростную железнодорожную магистраль между Москвой и Минском.

Транспортные связи между РФ и Белоруссией продолжают расширять не только на крупных направлениях, но и на приграничных маршрутах. На этом фоне власти двух стран обозначили ещё один крупный проект.

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Президент Российской Федерации заявил, что в планах России и Белоруссии есть строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит столицы этих государств.

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Владимир Путин также напомнил о уже запущенных трансграничных пригородных поездах между Смоленском и Витебском, а также Смоленском и Оршей. По его словам, дальше планируют открыть сообщения по маршрутам Великие Луки — Витебск, Великие Луки — Полоцк и Брянск — Гомель.

Путин отдельно отметил, что для перевозки белорусской экспортной продукции используют железнодорожную и портовую инфраструктуру российских регионов. Он добавил, что для российских и белорусских товаров, которые везут в третьи страны автотранспортом, поэтапно вводят безразрешительный транзит.