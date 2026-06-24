Международная группа ученых выявила связь между предпочтением лука и меньшей вероятностью развития диабета 2 типа и высокого кровяного давления. Для подтверждения закономерности использовали генетический подход.

Связь между питанием и здоровьем изучают давно, но четких выводов часто не хватает. Слишком много факторов влияют на результат. Нужны способы отделить причину от следствия. Одно из новых направлений – использование генетических маркеров вместо опросов о питании.

Изображение - ChatGPT

Австралийские ученые под руководством Даниэля Хвана из Университета Квинсленда применили метод менделевской рандомизации. Этот подход использует фиксированные генетические варианты как заменители данных, которые сообщают сами участники. Такие данные часто бывают неточными и меняются со временем.

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Команда проанализировала информацию из британской базы данных. В ней собраны как генетические особенности участников, так и их пищевые предпочтения. Анализ выявил сотни связей между 96 продуктами и генетическими вариантами. Среди них – гены, связанные с любовью к чесноку, грейпфруту, хрену, бобам и добавлению соли.

Особое внимание уделили 325 генам, отвечающим за вкус и обоняние. Анализ показал связь между предпочтением лука и вариантом гена рецептора обоняния OR2T6. Эту зависимость подтвердили на отдельной группе молодых людей 25 лет. Гены не меняются с рождения, на них не влияют образ жизни или окружающая среда. Развитие диабета может заставить человека изменить диету, но не изменить его гены.

Изучив данные о здоровье, ученые обнаружили снижение риска высокого кровяного давления и диабета 2 типа у носителей этого генетического варианта.

Связь между любовью к луку и улучшенными показателями здоровья пока не является прямой причинно-следственной. Результаты требуют проверки на более крупных и разнообразных группах. Возможно, дело в биологически активных соединениях, содержащихся в луке. Но главная ценность работы – демонстрация эффективности подхода, основанного на генах вкуса и обоняния.

Среди всех проанализированных продуктов только лук показал сильную связь. Это говорит о надежности анализа – метод выявляет только настоящие закономерности, а не случайные совпадения. По оценкам, нездоровое питание становится причиной около 11 миллионов преждевременных смертей ежегодно.

Авторы исследования подчеркивают, что результаты пока не доказывают прямую причинно-следственную связь. Для подтверждения выводов потребуются более крупные и разнообразные выборки участников.