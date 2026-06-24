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Global_Chronicles
Число изъятий автомобилей в США за долги по неоплаченным кредитам достигло уровня Великой рецессии
Общий долг американцев по автокредитам составил 1,7 триллиона долларов, что привело к росту изъятий автомобилей до уровней, характерных для кризиса 2007-2009 годов
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В США в течение многих лет автопроизводители и кредиторы ориентировались на размер ежемесячного платежа, а не на конечную стоимость автомобиля. Теперь эта стратегия привела к тяжелым последствиям: объем автокредитного долга достиг 1,7 триллиона долларов, а количество изъятий машин за неуплату вернулось к показателям времен Великой рецессии – как во время самого тяжелого экономического кризиса в США в 2008–2009 годах.

Изображение: Сarscoops

Кредиторы все чаще забирают автомобили у заемщиков, которые не могут справляться с платежами. Лишь две из десяти новых машин и четыре из десяти подержанных покупаются за наличные. Остальным приходится оформлять кредит.

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Средняя цена нового автомобиля в прошлом году превысила 50 тысяч долларов. С 2019 года средний ежемесячный платеж вырос примерно на 300 долларов. Примерно каждый пятый покупатель новой машины теперь платит больше 1000 долларов в месяц.

Кредиторы продолжают предлагать кредиты на срок до 96 месяцев. Восьмилетние займы когда-то были редкостью, но сейчас становятся все более распространенными. Потребители используют их, чтобы сделать дорогие автомобили доступными по ежемесячным платежам. Как выразился один из тех, кто работает в сфере изъятия машин за долги, финансовые компании оформляют сделку любому желающему: «они помогут вам попасть туда, независимо от того, можете вы себе это позволить или нет».

Удлинение срока кредита не снижает общую стоимость владения – напротив, она, как правило, возрастает. Одновременно выросли страховые взносы, увеличились расходы на ремонт, подорожали запчасти. Цены на топливо остаются нестабильными и в некоторых регионах недавно превысили 5 долларов за галлон (98,57 рубля за литр).

Основная проблема сосредоточена среди заемщиков с низким кредитным рейтингом. Уровень просрочек платежей среди таких потребителей достиг самого высокого значения с 2010 года. Многие из них обращаются в независимые финансовые компании или к дилерам, предлагающим рассрочку, которые взимают более высокие процентные ставки и действуют агрессивнее при просрочке. Некоторые требуют еженедельных платежей, и даже один пропуск может привести к изъятию автомобиля.

Для многих семей в США автомобиль остается необходимостью. В большей части страны потеря машины означает потерю доступа к работе, образованию, медицине и товарам первой необходимости. Для людей с низкими доходами или живущих в сельской местности с плохим общественным транспортом выживание часто зависит от наличия автомобиля.

#сша #цены на автомобили #автокредитование #изъятие автомобилей #автомобильный долг #великая рецессия
Источник: carscoops.com
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