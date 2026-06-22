Компания Getty Images заключила многолетнее соглашение с OpenAI. По условиям партнёрства библиотека Getty будет доступна в поиске OpenAI и в ответах ChatGPT. Ранее Getty уже подписала аналогичный договор с Perplexity AI.

Getty Images — один из крупнейших в мире поставщиков лицензионных фотографий и иллюстраций. Компания долгое время занимала жесткую позицию по отношению к искусственному интеллекту. В 2022 году она запретила загружать в свою библиотеку изображения, созданные нейросетями. Позже Getty подала иск против Stability AI за нарушение авторских прав — его отклонили в конце прошлого года.

Изображение: Engadget

Теперь Getty меняет стратегию. Генеральный директор Крейг Питерс заявил, что качественный лицензионный контент делает поиск с помощью ИИ более полезным и заслуживающим доверия. По его словам, партнерство с OpenAI даст пользователям ChatGPT доступ к более насыщенным визуальным материалам.

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У Getty уже есть опыт сотрудничества с компаниями в этой сфере. Год назад она запустила собственный генеративный инструмент на базе модели NVIDIA, обученный на ее библиотеке. Каждое сгенерированное изображение распространялось по лицензии без отчислений. А в октябре 2025 года Getty подписала соглашение с Perplexity AI. Согласно тому договору, Perplexity обязалась улучшить отображение изображений с указанием авторства и ссылкой на источник, чтобы пользователи лучше понимали условия легального использования.

В новом соглашении с OpenAI детали не раскрывают. Компания не уточнила, будут ли изображения Getty использоваться для обучения моделей OpenAI. В договоре с Perplexity такого пункта не было. При этом Perplexity уже сталкивалась с судебными исками из-за предполагаемого нелегального использования материалов, защищённых авторским правом. Насколько условия для OpenAI отличаются, пока неизвестно.