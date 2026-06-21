Астрономы нашли третью галактику, в которой отсутствует темная материя. Находка усилила гипотезу о необычном механизме формирования таких галактик и может помочь понять свойства самой темной материи.

Ученые не знают, из чего состоит темная материя, но знают, что она повсюду — ее примерно в пять раз больше, чем обычной материи. Однако три галактики в одном уголке космоса ведут себя так, будто этого вещества у них нет. И это может помочь разобраться в главной загадке.

Изображение: ScienceAlert

Галактика NGC 1052-DF9 находится в 67 миллионах световых лет от Земли. Для описания ее движения темная материя не требуется — обычной видимой массы достаточно. Это третья такая галактика после DF2 и DF4, обнаруженных в 2018 и 2019 годах.

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Более того, все три объекта выстроились в одну линию. В 2022 году астрономы выяснили, что DF2 и DF4 входят в цепочку примерно из дюжины галактик, а в 2025 году выяснилось, что все галактики в этом образовании движутся в пространстве одинаково.

Астрономы предположили: если две галактики в цепочке лишены темной материи, то и другие объекты могут обладать тем же свойством. DF9 оказалась наиболее похожей на них по размерам и яркости. Проверка подтвердила гипотезу.

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NGC 1052-DF9 — третья галактика, движение которой можно объяснить без учета темной материи. (Кейм и др./DECaLS/HST)

«Почти в каждой галактике Вселенной преобладает темная материя, но DF2, DF4 и DF9 — исключения», — говорит астрофизик Майкл Кейм из Йельского университета. Он отметил, что это одни из самых убедительных доказательств того, что галактики сформировались вместе в результате события, отделившего обычную материю от темной.

Ученые полагают: причиной могло стать столкновение двух карликовых галактик. Звезды и темная материя проходят друг сквозь друга, а газ сталкивается и останавливается. Позже из этого газа рождаются звезды — так появляются галактики без темной материи.

Питер ван Доккум из Йельского университета подчеркнул: эти данные подтверждают, что темная материя ведет себя как физическое вещество, а не как следствие альтернативных теорий гравитации. Именно в этом и состоит главная тайна, которую может помочь разгадать DF9 — что же на самом деле представляет собой темная материя.