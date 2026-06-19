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Global_Chronicles
Коричневый карлик оказался главным подозреваемым в исчезновении экзопланеты в системе TOI-5882
Астрономы обнаружили признаки того, что звезда TOI-5882 могла поглотить экзопланету. При этом именно коричневый карлик мог изменить орбиту этого мира и направить его к звезде.
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Иногда о событиях в далеких звездных системах приходится судить не по самим явлениям, а по следам, которые они оставляют. Именно такой случай исследует группа астрономов, изучающая необычные свойства звезды TOI-5882.

Изображение предоставлено Робертом Ли (создано в Canva)

TOI-5882 находится примерно в 1300 световых годах от Земли. Внимание ученых привлекло необычно высокое содержание лития в ее атмосфере. Поскольку планетарное вещество содержит этого элемента значительно больше, чем звезды, астрономы считают избыток лития возможным признаком поглощения планеты.

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Подобные события редко удается наблюдать напрямую. Они происходят сравнительно быстро, поэтому астрономам приходится восстанавливать картину произошедшего по косвенным данным.

Обычно звезды поглощают близкие планеты на стадии красного гиганта, когда сильно увеличиваются в размерах. Однако TOI-5882 еще не достигла этой фазы развития. Поэтому исследователи ищут другое объяснение. Одной из возможных причин называют коричневый карлик, обращающийся в этой системе. Его масса примерно в двадцать раз превышает массу Юпитера. Этого недостаточно для превращения в полноценную звезду, но вполне хватает для заметного гравитационного воздействия на соседние объекты.

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По расчетам команды, коричневый карлик мог изменить орбиту экзопланеты настолько сильно, что она постепенно приблизилась к звезде и была поглощена.

Сравнив содержание лития в TOI-5882 с показателями 62 звезд схожего возраста и массы, ученые также оценили размеры утраченного мира. По их данным, объект относился к классу суперземель с массой от двух земных до примерно 18 масс Земли. При этом исследователи подчеркивают, что окончательно подтвердить сценарий гибели планеты еще предстоит.

#космос #астрономия #экзопланеты #литий #коричневые карлики #toi-5882 #поглощение планет
Источник: space.com
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