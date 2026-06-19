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Global_Chronicles
Зафиксирован необычный сдвиг Японии после землетрясения 2011 года, вызвавшего аварию на АЭС Фукусима
Обнаружен необычный эффект после землетрясения Тохоку 2011 года - отраженная от границы ядра и мантии сейсмическая волна могла вызвать дополнительное смещение отдельных районов Японии.
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Землетрясение магнитудой 9,0, произошедшее у побережья Японии в 2011 году, породило не только разрушительное цунами и стало причиной аварии на АЭС «Фукусима-дайити» (Fukushima Daiichi). Сейсмические волны от этого события прошли сквозь всю планету. Одна из них достигла границы между мантией и жидким внешним ядром Земли, отразилась и вернулась обратно к поверхности. Учёные из Чикагского университета (University of Chicago) теперь предполагают, что именно эта возвращающаяся волна могла вызвать едва заметное, но реальное смещение японских островов.

Изображение - ChatGPT

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Группа сейсмологов под руководством Сунёна Пака (Sunyoung Park) проанализировала данные японской спутниковой сети GEONET. Эти станции измеряют движение грунта, а не сейсмические колебания напрямую. После прохождения основной волны ученые ожидали, что земля вернется в исходное положение. Однако часть GPS-станций зафиксировала устойчивый сдвиг на восток примерно на 5–6 миллиметров.

Сначала специалисты предположили, что это ошибка обработки данных или артефакт. Однако после проверки и корректировки данных смещение никуда не исчезло. Другие возможные объяснения — крупный подводный оползень или известный разрыв тектонических плит — не подходили. При этом смещение произошло именно в тот момент, когда отраженная от ядра волна вернулась в район Японии.

Ученые построили несколько моделей. Одна из них лучше других соответствовала наблюдениям. Согласно этой модели, возвращающаяся волна вызвала широкий импульс смещения на границе двух тектонических плит. Исследователи не связывают этот процесс с образованием нового крупного разлома. По сути, волна сработала как дополнительный толчок для разломов, которые уже находились под колоссальным напряжением после основного толчка. Хотя возвращающаяся волна была гораздо слабее исходного землетрясения, она достигла обширной территории практически одновременно. Этого синхронизированного импульса оказалось достаточно, чтобы вызвать небольшое движение.

Интересная деталь: по оценкам ученых, высвободившаяся энергия сопоставима с землетрясением магнитудой 7,5. Однако вместо единого разрыва движение распределилось по огромному участку границы плит. В результате — лишь миллиметровые смещения на поверхности и почти незаметные сотрясения.

Если эта интерпретация подтвердится, сейсмологи получат первый известный пример повторной активизации зоны землетрясения под воздействием волны, вернувшейся от границы ядра и мантии Земли.

#япония #сейсмология #тектонические плиты #аэс «фукусима» #землетрясение тохоку
Источник: sciencealert.com
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