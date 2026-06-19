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Global_Chronicles
Неизвестный голландский галеон с марокканским золотом опознали через 400 лет после крушения
Ученые идентифицировали затонувшее судно, найденное у южного побережья Англии в 1995 году. Корабль оказался голландским торговым галеоном «Дом ван Кеулен», затонувшим в 1633 году с грузом золотых монет.
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Некоторые археологические находки раскрывают свои секреты не сразу. История корабля, обнаруженного у южного побережья Англии еще в 1995 году, получила окончательное объяснение только сейчас.

 Фото издания Phys.org

Исследователи выяснили, что затонувшее судно представляло собой голландский торговый галеон «Дом ван Кеулен» (De Dom van Keulen), который осенью 1633 года направлялся из Марокко в Нидерланды. Над его идентификацией почти три десятилетия работали специалисты Британского музея (British Museum), Борнмутского университета (Bournemouth University) и Юго-Западной морской археологической группы.

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Историк Иэн Фрил (Ian Friel) обнаружил архивные документы, согласно которым корабль попал в сильный шторм. Судно получило повреждения и затонуло недалеко от города Салкомб, однако весь экипаж сумел спастись. О внешнем виде корабля известно мало. Ни одного его изображения не сохранилось.

Среди груза находились гуммиарабик, селитра, козьи шкуры и около 9000 берберийских дукатов — золотых монет из Марокко. Значительную часть ценностей подняли вскоре после крушения, однако более 400 монет оставались на морском дне до их обнаружения в 1995 году.

Археологи также нашли ювелирные изделия, золотой самородок, керамику, печать, посуду и другие предметы. Сейчас эти находки хранятся в Британском музее. Профессор Дейв Пархам из Борнмутского университета отметил, что находка дает важное представление о морской торговле XVII века, связывавшей Марокко, Нидерланды и Англию. Монеты происходят с побережья Варварии — территории современного Марокко. В то время голландские купцы активно торговали, обменивая промышленные товары на западноафриканское золото.

#кораблекрушение #золотые монеты #морская археология #de dom van keulen #дом ван кеулен
Источник: phys.org
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