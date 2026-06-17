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Global_Chronicles
Китай рассчитывает довести долю тяжёлых грузовиков на электрической тяге до 40% к 2030 году
Власти Китая представили программу расширения использования тяжелых грузовиков на новых источниках энергии.
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Китайские ведомства усиливают внимание к грузовому транспорту, который остается одним из крупнейших источников выбросов в отрасли. Новый план затрагивает как производство техники, так и условия ее эксплуатации.

 Фото: CTN

Сразу 11 государственных ведомств Китая опубликовали программу по расширению применения тяжелых грузовиков на новых источниках энергии. К 2030 году их доля на рынке должна достичь 40%, а общий парк превысит 1,6 миллиона единиц. Это около пятой части всех тяжелых грузовиков страны.

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Транспорт создает примерно 10% национальных выбросов углекислого газа. При этом на тяжёлые грузовики приходится около 40% транспортных выбросов. По этой причине власти рассматривают переход на новые источники энергии как один из способов сокращения загрязнения воздуха.

Росту спроса способствует экономика эксплуатации. По данным CIC Consulting, в 2024 году годовая стоимость владения дизельным грузовиком составляла 797 тысяч юаней, тогда как электрическая модель требовала около 620 тысяч юаней.

Станция замены аккумуляторов CATL для большегрузных автомобилей. Фото: CATL

Сейчас такие машины чаще работают в шахтах, портах и на металлургических предприятиях. Для междугородних перевозок отрасль развивает два направления: мегаваттную зарядку от Huawei Digital Power и сеть станций замены батарей CATL. План также предусматривает строительство около 3000 зарядных и обменных станций к 2030 году.

#китай #catl #электрические грузовики #зарядная инфраструктура #замена батарей #huawei digital power #ne-hdt
Источник: carnewschina.com
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