Власти Китая представили программу расширения использования тяжелых грузовиков на новых источниках энергии.

Китайские ведомства усиливают внимание к грузовому транспорту, который остается одним из крупнейших источников выбросов в отрасли. Новый план затрагивает как производство техники, так и условия ее эксплуатации.

Фото: CTN

Сразу 11 государственных ведомств Китая опубликовали программу по расширению применения тяжелых грузовиков на новых источниках энергии. К 2030 году их доля на рынке должна достичь 40%, а общий парк превысит 1,6 миллиона единиц. Это около пятой части всех тяжелых грузовиков страны.

реклама

Транспорт создает примерно 10% национальных выбросов углекислого газа. При этом на тяжёлые грузовики приходится около 40% транспортных выбросов. По этой причине власти рассматривают переход на новые источники энергии как один из способов сокращения загрязнения воздуха.

Росту спроса способствует экономика эксплуатации. По данным CIC Consulting, в 2024 году годовая стоимость владения дизельным грузовиком составляла 797 тысяч юаней, тогда как электрическая модель требовала около 620 тысяч юаней.

Станция замены аккумуляторов CATL для большегрузных автомобилей. Фото: CATL

Сейчас такие машины чаще работают в шахтах, портах и на металлургических предприятиях. Для междугородних перевозок отрасль развивает два направления: мегаваттную зарядку от Huawei Digital Power и сеть станций замены батарей CATL. План также предусматривает строительство около 3000 зарядных и обменных станций к 2030 году.