Астрофизики выяснили, что активные ядра галактик могут производить миллионы планет.

Активные ядра галактик — одни из самых ярких объектов во Вселенной. Их свечение затмевает звезды в целых галактиках, но, как выяснилось, эти области могут выполнять еще одну функцию: служить фабриками по производству планет.

Изображение - ChatGPT

Группа ученых создала компьютерную модель сверхмассивной черной дыры с аккреционным диском. Они добавили данные об условиях на краях этих дисков и наблюдали за процессом в течение миллионов лет. Результат превзошел ожидания.

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Астрономы обнаружили, что миллионы планет массой с Юпитер могут формироваться на расстоянии десятков парсеков от черных дыр. Один парсек равен примерно 3,3 световым годам. Эти объекты, по словам члена команды Бхупендры Мишры из Университета Колорадо в Боулдере, будут выглядеть как лавовые шары.

Аккреционные диски вокруг сверхмассивных черных дыр содержат гораздо больше газа, чем диски вокруг молодых звезд. Это увеличивает потенциал формирования планет от нескольких миров до миллионов. Ключевой механизм — так называемая потоковая неустойчивость, которая создает плотные пылевые нити. Эти нити становятся местами рождения планет.

Однако условия внутри дисков обычно считались слишком турбулентными для формирования планет. Но на их окраинах температуры и плотность могут напоминать условия в протопланетных дисках вокруг звезд. Образовавшиеся планеты, вероятно, будут мигрировать от центра, но останутся стабильными.

Коллега Мишры, профессор Владимир Лира из Университета штата Нью-Мексико, известен работами по формированию планет. Оба ученых признались, что были поражены разнообразием масс и размеров рождающихся объектов.

Авторы работы подчеркивают, что теория требует дальнейшей проверки. Одним из способов обнаружить такие объекты может стать гравитационное линзирование, однако поиск подходящих систем остаётся сложной задачей.