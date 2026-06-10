Гонконгский бренд BENLYWATCH представил часы без традиционных стрелок. Вращающийся луч маяка выполняет функцию минутной стрелки, а силуэт корабля показывает часы.

Производители часов постоянно экспериментируют с формой циферблата и способами отображения времени. Гонконгский бренд BENLYWATCH пошел дальше других. Он убрал стрелки и заменил их морской тематикой с оптическим обманом.

Изображение: BENLYWATCH

На циферблате новых часов изображен морской маяк. Луч, который исходит от маяка, на самом деле не светится. Он вращается за счет особой конструкции и выполняет роль минутной стрелки. Часы показывает неподвижный силуэт корабля.

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Подросткам и молодым людям, привыкшим смотреть время на экране смартфона, будет непросто считывать показания с такого механизма. Модель уже заметили в тематических сообществах Reddit, особенно в разделе technology. Пользователи обсуждают необычный гаджет и делятся мнениями.

Маркетологи бренда признают: часы не рассчитаны на массового покупателя. Основная аудитория — коллекционеры и любители дизайнерских аксессуаров. Похожие проекты раньше выпускали швейцарские и японские компании, но большинство из них остались нишевыми и не получили широкого распространения.

В соцсетях мнения разделились. Одни называют часы красивым арт-объектом. Другие жалуются на неудобство в повседневном использовании и сложность чтения времени.