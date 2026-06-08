Партнеры AMD, производящие видеокарты, расходятся в прогнозах. Одни ожидают RDNA 5 во второй половине 2027 года, другие — в конце 2027-го или начале 2028-го.

Обычный цикл обновления видеокарт — два года плюс промежуточная ревизия через год. Теперь этот график больше не работает. Причина — огромный спрос на чипы со стороны компаний, развивающих искусственный интеллект.

Изображение: Notebookcheck

Весной 2025 года AMD выпустила Radeon RX 9070 и 9070 XT. Следом должна была выйти серия RDNA 4 с приставкой Super, но ее отменили. Сейчас все говорят об архитектуре RDNA 5, и ждать ее придется долго.

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На выставке Computex в Тайване журналисты Tweakers поговорили с производителями, которые собирают видеокарты на чипах AMD. Мнения разделились. Часть партнеров считает, что первые игровые модели на RDNA 5 появятся во втором или третьем квартале 2027 года. Другие называют конец 2027-го или даже начало 2028-го. Получается, что между Radeon RX 9070 XT и ее преемником может пройти три года.

Почему так происходит? Производители чипов сейчас перегружены заказами. Гиганты вроде OpenAI скупают дорогие серверные процессоры и графические ускорители. Продавать их гораздо выгоднее, чем массовые игровые видеокарты. Глобальные производственные мощности не справляются с объемами. Nvidia и AMD невыгодно выпускать дешевые игровые продукты, когда можно заработать на ИИ-чипах.

Таким образом, привычный график с релизом каждые два года и обновлением через год ушел в прошлое. Игрокам остается ждать, а производители тем временем продолжают зарабатывать на искусственном интеллекте. Когда ситуация изменится, пока неясно.