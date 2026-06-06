Компания CASECOM представила на выставке Computex 2026 две модели корпусов с горизонтальным разделением. Верхний отсек визуально парит в состоянии невесомости за счет углубления около 5 см.

Производитель корпусов CASECOM привез на Computex 2026 две новинки. Обе модели получили необычную компоновку: верхнюю часть отделяет от основной заметный зазор, создавая иллюзию парения. Изображение: TechPowerUp

Модель C460A-01 выполнена в формате Mid-Tower. Размеры — 420 мм в высоту, 220 мм в ширину и 452 мм в глубину. Корпус вмещает видеокарты длиной до 41 см и процессорные кулеры высотой до 17 см. Сверху устанавливается радиатор 360×120 мм, спереди — 240×120 мм. У корпуса сетчатый воздухозаборник и боковая панель из закалённого стекла.

Изображение: TechPowerUp

Вторая модель, C460M-02, рассчитана на материнские платы microATX и Mini-ITX. Ее размеры — 420×220×400 мм. Пространство для видеокарты осталось прежним — 41 см. Максимальная высота кулера уменьшилась до 16,5 см.

Изображение: TechPowerUp

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Главная деталь обеих моделей — зазор между верхним и нижним отсеком. Он создает эффект флотации: верхняя часть визуально парит, не касаясь основной конструкции. В этом зазоре находится ARGB-подсветка. Управление осуществляется с помощью пульта дистанционного управления.

Изображение: TechPowerUp

Корпуса доступны в черном и белом цветах. Компания также предлагает версии с безрамочным передним левым краем и бесшовной панелью из закаленного стекла вместо сетчатого воздухозаборника.