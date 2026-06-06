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Global_Chronicles
Western Digital показала на Computex 2026 новые накопители Ultrastar для ИИ-инфраструктуры
На Computex 2026 Western Digital сосредоточилась на системах хранения данных для ИИ. Производитель представил линейку накопителей Ultrastar и новые технологии, направленные на повышение производительности жестких дисков.
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На выставке Computex 2026 компания Western Digital заявила, что дальнейшее развитие искусственного интеллекта зависит не только от вычислительных мощностей, но и от возможностей хранения данных. Изображение: TechPowerUp

В центре экспозиции оказалась серия накопителей Ultrastar, рассчитанная на использование в дата-центрах и облачной инфраструктуре. Компания также продемонстрировала технологии UltraSMR, ePMR и HAMR, которые применяются для увеличения плотности записи и ёмкости современных жестких дисков.

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Кроме того, Western Digital показала разработки High Bandwidth Drive Technology и Dual Pivot Drive Technology. По данным компании, эти решения способны увеличить пропускную способность накопителей примерно в четыре раза без изменения текущего уровня производительности ввода-вывода на терабайт данных.

Изображение: TechPowerUp  

Помимо отдельных накопителей, производитель представил инфраструктурные продукты для корпоративного рынка. Среди них системы Ultrastar Data Series JBOD, платформа OpenFlex EBOF и контроллеры RapidFlex NVMe-oF.

Компания считает, что такие решения помогут операторам дата-центров и поставщикам облачных сервисов эффективнее масштабировать хранилища данных для задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

#искусственный интеллект #ии #western digital #жесткие диски #дата-центры #computex 2026 #hamr #epmr #ultrasmr #ultrastar #jbod #nvme-of #openflex ebof #rapidflex
Источник: techpowerup.com
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