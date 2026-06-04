Xiaomi представила портативный вентилятор Mijia. Устройство получило 100 уровней регулировки скорости, батарею на 5000 мАч и может работать до 40 часов без подзарядки.

Компания Xiaomi расширила линейку доступных гаджетов. Новый вентилятор Mijia ориентирован на тех, кто много времени проводит на улице в жару. Устройство появилось на предзаказе в китайской розничной сети JD.com. Полные продажи стартуют 10 июня. Цена — 199 юаней, что примерно равно 2180 рублей. Габариты вентилятора — 63 х 64 х 167 миллиметров. Весит он 260 граммов, почти как обычный смартфон. В комплекте идет съемный ремешок. Вентилятор можно повесить на плечо или пристегнуть к сумке.

Изображение: GizmoChina

Вместо привычной кнопки включения разработчики поставили ползунок. Это защита от случайного запуска в рюкзаке. Внутри – электромотор постоянного тока. Производитель заявляет воздушный поток 250 кубометров в час и максимальную скорость ветра 8,5 метра в секунду. Вентилятор способен дуть на расстояние до пяти метров. Главная особенность — 100 уровней плавной регулировки скорости. На рукоятке разместили цифровой дисплей. Он показывает текущую скорость и оставшийся заряд батареи. Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает до 40 часов работы на минимальной скорости. Энергоемкость батареи — 18,5 ватт-часа. Поддерживается быстрая зарядка: десяти минут хватает на четыре часа использования.