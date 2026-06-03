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Global_Chronicles
Учёные заметили странную связь между экстремальной жарой на экзопланетах и их ветрами
Астрономы изучили семь горячих юпитеров и заметили, что на более горячих планетах ветры дуют медленнее, чем ожидали. Ученые считают, что это может указывать на магнитные поля.
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Горячие юпитеры относятся к самым экстремальным экзопланетам. Они находятся очень близко к своим звездам, а их атмосферы живут в условиях сильного жара и резких перепадов температуры, которые задают необычную динамику. 

Изображение: ScienceAlert

Команда астрономов под руководством Юлии Зайдель из Обсерватории Лазурного берега во Франции проанализировала семь горячих юпитеров. Для этого ученые использовали прибор MAROON-X на телескопе Gemini North и спектрограф ESPRESSO на Очень Большом Телескопе Европейской Южной Обсерватории. Они измеряли скорость ветров в атмосферах этих планет.

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Результат оказался неожиданным. На более горячих мирах ветры дуют медленнее. При этом сами скорости остаются очень большими по меркам нашей Солнечной системы: от 2 до 7 километров в секунду. Для сравнения, у Юпитера в Солнечной системе максимальная скорость ветра достигает около 0,4 километра в секунду.

Ученые связывают такую картину с магнитными полями. По их мнению, именно магнитное поле может тормозить движение электрически заряженного газа в атмосфере. Если выводы подтвердятся, этот подход даст один из самых убедительных косвенных признаков магнитной активности на экзопланете. На основе наблюдений исследователи оценили, что магнитные поля этих планет могут быть довольно слабыми и при этом сравнимыми с полем Юпитера.

В то же время специалисты подчеркивают, что это косвенный метод и ему нужны дополнительные проверки. Но уже сейчас данные показывают устойчивую связь между температурой планеты и скоростью ее ветров. Астроном Бибиана Принот сравнила такие миры с местами, где небо может быть заполнено не только звездами, но и полярными сияниями, возникающими из-за взаимодействия частиц с магнитным полем.

#космос #экзопланеты #магнитное поле #магнитные поля #горячие юпитеры #espresso #maroon-x
Источник: sciencealert.com
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