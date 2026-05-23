Global_Chronicles
Опечатка на аукционе подняла ставку за Acura NSX на $100000 и приостановила торги на несколько дней
На аукционе Bring A Trailer участник торгов случайно увеличил ставку за редкий Acura NSX-T сразу на $100 тысяч. После ошибки площадка несколько дней в закрытом режиме обсуждала дальнейшую судьбу сделки с продавцом и участниками торгов.
Редкие версии Acura NSX давно считаются объектом интереса коллекционеров. Один из таких автомобилей недавно оказался в центре спора из-за ошибочной ставки во время онлайн-аукциона. 

Изображение: Сarscoops 

На площадке Bring A Trailer продавали Acura NSX-T 2005 года выпуска с пробегом 4200 миль или 6759 километров. Автомобиль получил механическую коробку передач, кузов Rio Yellow Pearl и жёлтый кожаный салон. По данным издания The Autopian, компания Acura выпустила только шесть машин в такой конфигурации.

Торги проходили спокойно, пока цена не приблизилась к $293 тысячам. В этот момент один из участников неожиданно предложил $394 тысячи. Почти сразу он уточнил, что допустил опечатку и, что собирался указать $294 тысячи.

Изображение: Сarscoops 

Конечно, разница между $294 000 и $394 000 составляет солидные сто тысяч, но на клавиатуре это всего лишь одна цифра, расположенная рядом. Что еще важнее, ошибка — это лишь часть истории. То, что произошло потом, не менее важно. Вместо того чтобы просто повторно провести аукцион, Bring A Trailer просто несколько дней хранил молчание.

Позже, руководитель аукционного подразделения сообщил, что компания проверила обстоятельства ошибки и обсудила варианты решения с продавцом и участниками торгов вне площадки.

Изображение: Сarscoops 

В итоге автомобиль продали другому покупателю за $310 тысяч. Часть пользователей раскритиковала такой подход, поскольку обсуждение дальнейшей сделки прошло без открытых торгов.

#сша #аукцион #спорткар #acura #коллекционный автомобиль #bring a trailer #acura nsx-t #the autopian
Источник: carscoops.com
