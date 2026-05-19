Global_Chronicles
UGREEN Nexode на 20 000 мАч работает как пауэрбанк, беспроводная настольная зарядка и док-станция
UGREEN выпустила внешний аккумулятор Nexode с поддержкой MagSafe и Qi2. Устройство совмещает функции пауэрбанка, настольной беспроводной зарядки и станции для одновременной зарядки нескольких устройств.

Рынок аксессуаров для техники Apple давно переполнен похожими решениями. Внешний аккумулятор UGREEN Nexode выделяется сочетанием высокой мощности, беспроводной зарядки и набора портов для нескольких устройств.

Изображение: 9to5mac

Модель получила аккумулятор емкостью двадцать тысяч миллиампер-часов и мощность до ста сорока пяти ватт. Порт USB-C C1 заряжает MacBook Pro до 38% всего за полчаса. При этом устройство поддерживает одновременную зарядку ноутбука, iPad, iPhone и других гаджетов через два USB-C и один USB-A.

Верхняя панель работает с MagSafe и стандартом Qi2. Беспроводная зарядка выдает до 15 Вт, поэтому смартфон можно просто положить на корпус пауэрбанка без необходимости искать кабель. Цветной дисплей показывает активные порты, текущую скорость зарядки и оставшийся запас энергии.

По сути, UGREEN предлагает не только внешний аккумулятор для поездок. Nexode может постоянно стоять на рабочем столе, на журнальном столике или прикроватной тумбочке как домашняя зарядная станция.

Полноцветный дисплей отображает точную скорость зарядки, какие порты в данный момент активны и сколько заряда батареи осталось.

#macbook pro #зарядное устройство #ugreen #magsafe #внешний аккумулятор #qi2 #nexode #3 в 1
Источник: 9to5mac.com
