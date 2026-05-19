UGREEN выпустила внешний аккумулятор Nexode с поддержкой MagSafe и Qi2. Устройство совмещает функции пауэрбанка, настольной беспроводной зарядки и станции для одновременной зарядки нескольких устройств.

Рынок аксессуаров для техники Apple давно переполнен похожими решениями. Внешний аккумулятор UGREEN Nexode выделяется сочетанием высокой мощности, беспроводной зарядки и набора портов для нескольких устройств.

Модель получила аккумулятор емкостью двадцать тысяч миллиампер-часов и мощность до ста сорока пяти ватт. Порт USB-C C1 заряжает MacBook Pro до 38% всего за полчаса. При этом устройство поддерживает одновременную зарядку ноутбука, iPad, iPhone и других гаджетов через два USB-C и один USB-A.

Верхняя панель работает с MagSafe и стандартом Qi2. Беспроводная зарядка выдает до 15 Вт, поэтому смартфон можно просто положить на корпус пауэрбанка без необходимости искать кабель. Цветной дисплей показывает активные порты, текущую скорость зарядки и оставшийся запас энергии.

По сути, UGREEN предлагает не только внешний аккумулятор для поездок. Nexode может постоянно стоять на рабочем столе, на журнальном столике или прикроватной тумбочке как домашняя зарядная станция.

