Samsung Electronics America анонсировала линейку домашней аудиотехники 2026 года.

Компания Samsung уже двенадцать лет подряд занимает первое место по продажам саундбаров. В этом году производитель решил расширить ассортимент. Главные новинки — колонки Music Studio, которые создавали вместе с дизайнером Эрваном Буруллеком, и обновленная серия Q с новыми функциями на базе ИИ.

Серия Music Studio включает две модели. Music Studio 7 выдает мощный 3.1.1-канальный звук с поддержкой объемного формата Dolby Atmos. Music Studio 5 меньше по размеру, но тоже обеспечивает чистое и сбалансированное звучание по всей комнате.

В колонках используются сразу несколько фирменных решений. Например, Dynamic Bass Control отвечает за чистоту низких частот — они не превращаются в кашу даже на высокой громкости. SpaceFit Sound Pro анализирует размеры комнаты и подгоняет звук под конкретное помещение, а Active Voice Amplifier Pro делает голоса героев фильмов и ведущих подкастов более разборчивыми.

Теперь перейдем к саундбарам. Флагман серии, модель HW-Q990H, выдает 11.1.4-канальное звучание, и это самый мощный показатель среди всех устройств бренда на сегодняшний день. Пространственный формат Dolby Atmos здесь работает как при подключении через HDMI, так и без кабеля — например, по беспроводной связи. Внутрь встроили двойной активный сабвуфер, который использует технологию AI Dynamic Bass Control.

Среди новинок этого года — функция Sound Elevation. Ее смысл в том, чтобы звук не воспринимался идущим снизу от панели под телевизором. Вместо этого диалоги начинают казаться естественными — как будто их произносят персонажи на экране. Также инженеры добавили автоматическую регулировку громкости: теперь при переключении между каналами или стриминговыми сервисами не будет резких скачков, которые пугают зрителя.

Все устройства 2026 года можно настраивать через новое приложение Samsung Sound. Оно позволяет управлять звуком и объединять колонки в группы.