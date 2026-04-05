Компания Titan Army представила 27-дюймовый игровой монитор U275M с двумя режимами работы.

Компания Titan Army представила монитор U275M с поддержкой двух режимов работы. Устройство оснащено 27-дюймовой панелью и работает в разрешении QHD с частотой до 565 Гц.

Изображение: @TITANARMYGLOBAL

Пользователь может переключиться в режим HD. В этом случае частота обновления достигает 1060 Гц, что делает модель одной из самых быстрых среди игровых дисплеев.

U275M получил технологию DyDs 2.0. Компания позиционирует ее как систему управления подсветкой, которая снижает размытие и дрожание картинки. Технология должна улучшать четкость изображения в движении.

Производитель также использует слой квантовых точек для повышения яркости. Точность цветопередачи составляет Delta E меньше 1, что неплохо для массовой игровой модели. Монитор сертифицирован по стандарту HDR 600.

Titan Army не раскрыла подробные характеристики и не назвала дату выхода и цену. Вероятно, U275M будет стоить дороже большинства OLED-мониторов среднего ценового сегмента.