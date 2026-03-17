Компания AOC пополнила линейку доступных игровых мониторов моделью 25B35XE, которая уже появилась на китайском рынке. Новинка рассчитана на покупателей, которым нужны базовые игровые характеристики без переплаты за дополнительные функции. Цена монитора 699 юаней — это примерно $100 или около 8200 рублей по текущему курсу.

В основе монитора лежит 24,5-дюймовая IPS-матрица с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Углы обзора достигают 178 градусов. Частота обновления составляет 144 Гц, что обеспечивает плавную картинку в динамичных сценах. Заявленное время отклика — 0,5 мс в режиме MPRT и 4 мс по стандарту GtG. Технология Adaptive-Sync борется с разрывами кадра.

Производитель заявляет яркость 300 нит и статическую контрастность 1500:1. Присутствует программный режим HDR-эмуляции — аппаратной поддержки настоящего HDR монитор не предлагает. Из полезных для игроков функций: регулировка цветопередачи в играх, управление тенями для лучшей видимости в темных участках и программный прицел для шутеров.

Для подключения предусмотрены разъемы HDMI и VGA. Подставка позволяет менять наклон экрана от минус 5 до 23 градусов. Также есть возможность крепления на кронштейн стандарта VESA 100 на 100 миллиметров. В мониторе реализованы технологии снижения мерцания и фильтрации синего света для уменьшения нагрузки на глаза.

