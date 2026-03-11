Компания Oppo готовит к выпуску новый складной смартфон Find N6. Устройство получит дисплей, на котором место сгиба будет практически незаметно.

Стало известно, что презентация Oppo Find N6 намечена на 17 марта. По данным инсайдера Digital Chat Station, инженерам удалось решить главную проблему складных смартфонов — на внутреннем экране почти не будет видно полосы в месте сгиба.

Изображение - GSMArena

Технологию разработали несколько производителей компонентов. Они же сотрудничают с Apple. Это породило слухи: первый складной iPhone может получить аналогичный дисплей. Поставщики уже умеют делать ровный сгиб, значит, в Купертино вполне могут воспользоваться готовым решением.

iPhone Fold, по слухам, представят в сентябре вместе с линейкой iPhone 18 Pro. Ему приписывают 7,8-дюймовый внутренний экран и внешний на 5,49 дюйма. Глубина складки якобы не превысит 0,15 мм. Это заметно лучше, чем у многих конкурентов. Правда, Oppo свой смартфон покажет на полгода раньше.