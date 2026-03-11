Стало известно, что презентация Oppo Find N6 намечена на 17 марта. По данным инсайдера Digital Chat Station, инженерам удалось решить главную проблему складных смартфонов — на внутреннем экране почти не будет видно полосы в месте сгиба.
Изображение - GSMArena
Технологию разработали несколько производителей компонентов. Они же сотрудничают с Apple. Это породило слухи: первый складной iPhone может получить аналогичный дисплей. Поставщики уже умеют делать ровный сгиб, значит, в Купертино вполне могут воспользоваться готовым решением.
iPhone Fold, по слухам, представят в сентябре вместе с линейкой iPhone 18 Pro. Ему приписывают 7,8-дюймовый внутренний экран и внешний на 5,49 дюйма. Глубина складки якобы не превысит 0,15 мм. Это заметно лучше, чем у многих конкурентов. Правда, Oppo свой смартфон покажет на полгода раньше.