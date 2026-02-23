Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что ИИ может быть энергоэффективнее человека. По его словам, на «обучение» человека уходит 20 лет жизни и все ресурсы за это время. При этом энергопотребление обученной модели ИИ для выполнения сложных задачи оказывается ниже.

Сэм Альтман (Sam Altman) дал интервью The Indian Express, где затронул тему растущего энергопотребления дата-центров, обучающих искусственный интеллект. Проблема давно обсуждается во всем мире — серверы потребляют больше электричества, чем небольшие города. Но глава OpenAI предложил другой подход к расчетам: учитывать не только киловатты на обучение модели, но и ресурсы, которые тратятся на взросление человека до момента, когда он может ответить на какой-либо серьезный вопрос.

Фото - TweakTown

Альтман заявил о некорректности прямого сравнения электричества, потраченного на обучение GPT, и энергии, которую использует человек для одного запроса. «В таких сравнениях всегда несправедливо то, что люди говорят о том, сколько энергии требуется для обучения модели ИИ по сравнению с тем, сколько стоит одному человеку выполнить запрос», — сказал он.

«Обучение человека тоже требует много энергии: требуется 20 лет жизни и вся еда, которую вы съедите за это время, прежде чем вы станете умными», — добавил Альтман. По его словам, если суммировать все энергозатраты на существование человека до момента ответа, ИИ уже показывает хорошую эффективность.

Он также предположил, что если учесть всю историю человеческой эволюции — от выживания в доисторический период до нынешнего состояния науки и техники, — то искусственный интеллект оказывается гораздо эффективнее человечества в целом.