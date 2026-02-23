Сэм Альтман (Sam Altman) дал интервью The Indian Express, где затронул тему растущего энергопотребления дата-центров, обучающих искусственный интеллект. Проблема давно обсуждается во всем мире — серверы потребляют больше электричества, чем небольшие города. Но глава OpenAI предложил другой подход к расчетам: учитывать не только киловатты на обучение модели, но и ресурсы, которые тратятся на взросление человека до момента, когда он может ответить на какой-либо серьезный вопрос.
Фото - TweakTown
Альтман заявил о некорректности прямого сравнения электричества, потраченного на обучение GPT, и энергии, которую использует человек для одного запроса. «В таких сравнениях всегда несправедливо то, что люди говорят о том, сколько энергии требуется для обучения модели ИИ по сравнению с тем, сколько стоит одному человеку выполнить запрос», — сказал он.
«Обучение человека тоже требует много энергии: требуется 20 лет жизни и вся еда, которую вы съедите за это время, прежде чем вы станете умными», — добавил Альтман. По его словам, если суммировать все энергозатраты на существование человека до момента ответа, ИИ уже показывает хорошую эффективность.
Он также предположил, что если учесть всю историю человеческой эволюции — от выживания в доисторический период до нынешнего состояния науки и техники, — то искусственный интеллект оказывается гораздо эффективнее человечества в целом.