Недавние исследования показывают: земная кора за миллиарды лет накопила колоссальные объемы водорода. Ученые называют его «золотым» и считают, что даже малая часть этих запасов способна заменить ископаемое топливо на сотни лет.

Ученые уже давно спорят о том, способен ли водород задерживаться в земной коре. Одни настаивали на том, что газ мгновенно уходит в атмосферу, другие уверяли, что он все-таки может скапливаться глубоко в недрах Земли. Спор тянулся десятилетиями, пока несколько странных находок не перевернули этот спор.

История началась почти случайно. В 1987 году рабочий закурил возле новой скважины у малийской деревни Буракебугу, и под землей что-то хлопнуло. Позже выяснилось, что скважина попала в струю чистого водорода. Ее тогда закрыли, но в 2011 году компания Petroma вернулась, чтобы понять, как использовать газ. Через год скважина уже снабжала деревню электричеством, и так появилось первое и единственное действующее месторождение природного водорода.

Этот эпизод разрушил старые представления. Геологи считали, что водород слишком легкий и слишком активный, чтобы задержаться под землей, но Буракебугу показала обратное. После этого ученые начали искать аналогичные случаи — и находки не заставили себя ждать.

Спрос на водород растет: отрасли, которым он нужен, расширяются быстрее, чем источники его получения. Сейчас почти весь водород получают из природного газа, что приводит к выбросам, сравнимым с промышленными странами. Альтернативы вроде «зеленого» или «голубого» водорода существуют, но занимают крошечную долю рынка.

Когда ученые пересчитали, сколько водорода может рождаться в земной коре, вышли удивительные цифры. По оценкам Криса Баллентайна (Chris Ballentine) и его коллег из Оксфордского университета (University of Oxford), кора за миллиард лет произвела достаточно водорода, чтобы обеспечивать нынешние потребности человечества примерно 170 тысяч лет. Другие оценки поднимают планку почти вдвое. При этом значительная часть газа, по мнению исследователей, могла задержаться в подземных структурах.

Команда Джеффри Эллиса (Geoffrey Ellis) в 2024 году предложила еще одну оценку: под землей может находиться 6,2 триллиона тонн водорода — примерно в 26 раз больше, чем оставшихся мировых запасов нефти. Доступ к большинству этих запасов затруднен, многие могут оказаться слишком малыми или слишком глубокими, но даже 2% от этого объема способны заменить ископаемое топливо на пару веков.

Теперь ученые пытаются понять, где именно искать такие резервуары. В январе 2025 года команда Эллиса опубликовала карту США, где обозначила регионы, подходящие по шести ключевым признакам — от наличия водородообразующих пород до условий, которые позволяют газу удерживаться. Эти признаки встречаются почти на всех континентах, поэтому поиск идет в самых разных местах, включая глубинные шахты и офиолиты Омана.

Интерес к теме растет не только у геологов. Компании уже бурят разведочные скважины и изучают возможность ускоренного производства водорода — например, путем закачки воды в горячие железистые породы. Еще год назад эту идею считали фантазией, сейчас она выглядит куда более реалистично.

Специалисты понимают: природный водород не решит всех проблем, но способен заметно снизить выбросы — особенно в производстве удобрений и в горнодобывающем секторе. Главный вопрос — насколько оправдают себя расходы на добычу и транспортировку. Но интерес уже вырос: в США пробурили более десятка разведочных скважин и встретили там достаточно водорода, чтобы продолжать поиски.