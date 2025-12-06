Глава Российского морского регистра судоходства Сергей Куликов считает, что тесная работа с Китаем даст толчок отечественному судостроению.

Для развития собственной отрасли часто смотрят на опыт лидеров. Глава Российского морского регистра судоходства Сергей Куликов считает, что партнерство с китайскими верфями может дать России именно такой практический опыт.

Куликов высказался на выставке Marintec China в Шанхае. Китай сегодня — безусловный лидер в строительстве судов. У них есть отработанные технологии и опыт в самых сложных проектах: от гигантских контейнеровозов и газовозов до буровых платформ и круизных лайнеров.

Именно этот багаж, по мнению главы Регистра, крайне важен для России. Глобальные цепочки поставок трансформируются, внешние ограничения давят. В такой ситуации партнерство с КНР выглядит практичным шагом.

Что это может дать России? Во-первых, доступ к новым технологическим подходам в строительстве крупнотоннажных судов. Во-вторых, возможность строить серии кораблей быстрее. Китай также способен стать надежным поставщиком ключевых комплектующих и судового оборудования.

В более широком смысле такое сотрудничество должно стимулировать грузопотоки и развитие портовой инфраструктуры, например, в Приморье. Это основа для независимого развития отрасли в новых реалиях. Российский морской регистр, со своей стороны, готов помогать налаживать деловые связи между компаниями двух стран.