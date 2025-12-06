Россия и Индия договорились о совместном строительстве завода по производству фармацевтических субстанций. Предприятие появится в Калужской области, инвестиции в проект составят около 3 млрд рублей.

Российско-индийское сотрудничество в фармацевтике переходит на новый уровень — от поставок готовых лекарств к совместному производству их ключевых компонентов.

Трехстороннее соглашение подписали на Российско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели. С российской стороны документ завизировали губернатор Калужской области Владислав Шапша и президент группы «Фармасинтез» Викрам Пуния. Индийского партнера представляет председатель группы БДР «Фармасьютикалз» Дхармеш Шах (Dharmesh Shah).

Новый высокотехнологичный завод построят в Калужской области. Его задача — выпускать активные фармацевтические субстанции (АФС). Это ключевые компоненты для производства готовых лекарств. Предприятие должно помочь в обеспечении лекарственной безопасности обеих стран и снизить зависимость от импорта.

По словам Викрама Пунии, проект объединяет экспертный потенциал и производственные возможности Индии и России. Губернатор Владислав Шапша отметил, что Калужская область давно привлекает высокотехнологичные производства, и такое партнерство укрепит региональную экономику.

Инвестиции в проект составят около 3 миллиардов рублей до 2030 года. Средства вложат обе стороны.