«Яндекс» направит более 400 миллионов рублей на обучение сотрудников российских вузов работе с искусственным интеллектом. Программа охватит преподавателей, исследователей и руководителей образовательных программ.

Российские университеты получат масштабную поддержку в освоении искусственного интеллекта. Технологический гигант берется за комплексное переобучение академического сообщества.

Сумма впечатляет — свыше 400 миллионов рублей только в следующем году. Эти средства пойдут на три ключевых направления. Для начинающих преподавателей уже готов бесплатный курс на «Яндекс Практикуме». Там учат не только методикам преподавания, но и практическому использованию ИИ-ассистентов для создания сценариев занятий и обновления материалов.

Будущей весной стартует программа для научных работников. Им покажут, как применять искусственный интеллект в исследовательской деятельности — от поиска источников до анализа данных. Особое внимание уделят работе со студенческими проектами: как распознавать сгенерированный контент и сохранять академическую добросовестность.

Третье направление предназначено для руководителей образовательных программ. Им передадут опыт создания сложных учебных курсов, включая программы по искусственному интеллекту. Руководитель направления Кирилл Баранников подчеркивает: университетам нужна не разрозненная подготовка, а целостная система развития компетенций.

Программа появилась не случайно. Многие вузы до сих пор работают по устаревшим методикам, не успевая за технологическими изменениями. «Яндекс» предлагает готовое решение — комплексный подход, который затрагивает все уровни университетской системы. При этом компания делает ставку на практическую пользу: как ИИ может реально помочь в повседневной работе преподавателей и администраторов.

Курсы доступны уже сейчас, но основной набор запланирован на весну. Интересно, что программа не ограничивается IT-дисциплинами — она пригодится преподавателям любого профиля. От гуманитариев до инженеров: всех хотят научить работать с современными инструментами.