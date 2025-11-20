Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
При изучении внутренней области белого карлика увидели столб раскаленного газа высотой около 3200 км
В Массачусетском технологическом институте впервые изучили внутреннюю область системы белого карлика EX Hydrae. С помощью рентгеновского телескопа IXPE они обнаружили неожиданно высокую поляризацию излучения и гигантский столб раскаленного газа.

На расстоянии 200 световых лет от Земли разворачивается космическая драма. Белый карлик — ядро мертвой звезды — перетягивает вещество со своего компаньона, создавая экстремальную среду, которую астрономы впервые смогли рассмотреть в деталях.

Система EX Hydrae относится к типу, который астрономы называют «промежуточный полярный». В такой системе белый карлик обладает мощным магнитным полем, которое захватывает газ соседней звезды. Этот процесс создает интенсивное рентгеновское излучение.

Команда Массачусетского технологического института (MIT) использовала космический телескоп IXPE, специально предназначенный для изучения поляризованного рентгеновского излучения. Семь дней наблюдений показали неожиданные результаты. Степень поляризации достигла 8% — значительно выше предсказаний теоретических моделей. Эти измерения позволили определить структуру внутренней области системы. Рентгеновское излучение исходит из столба раскаленного газа высотой около 3200 километров. Это почти половина радиуса самого белого карлика.

Направление поляризации указало на дополнительный эффект. Рентгеновские лучи отражаются от поверхности белого карлика перед выходом в космос. Физики предполагали такой механизм, но доказательства получили впервые.

Шон Гандерсон, ведущий автор исследования, сравнивает структуру с фонтаном. Если бы можно было приблизиться к полюсу белого карлика, можно было бы увидеть гигантский столб газа, расширяющийся наружу. Данное открытие демонстрирует эффективность рентгеновской поляриметрии для изучения экстремальных сред. Метод позволяет изучать области, которые обычные телескопы видят как точку.

#астрономия #белый карлик #рентгеновские лучи
Источник: phys.org
Сейчас обсуждают

corsi
23:31
Абсолютно в дырочку, денег много не бывает.
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
Незваный Гость
23:06
Тесты в гир2 о да Переделай на 1:1 и 4000 16-16-16
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
Cowboy Huggies
22:41
Тут не все так просто, как кажется на первый взгляд. Если скорость чтения с ОЗУ медленная, а ядер много, то ядра будут находиться очень часто в состоянии ожидания, пока данные будут считаны с ОЗУ, а...
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
Cowboy Huggies
22:38
Это специально так пишут рекламисты, чтобы наивные читатели продавали DDR4 и покупали у них DDR5. Другого объяснения этому не вижу.
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
valderm
22:25
прихлебало барыго яндекса решил подсуетиться на очередной дошик? ...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Руслан К
22:09
F-35 выпускается серийно, но зрелой эту конструкцию не назовёшь.
В США началось производство истребителя шестого поколения F-47
Рома Сафин
22:05
Хочу сказать, что на озоне дешевле. И это не реклама, а исключительно личные наблюдения. Охренел ямаркет со своими комиссиями для продавцов.
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
elektrokat
21:21
Жирный Габен хочет дойнуть своих красноглазых фембойчиков, что тут понимать
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
abdulla
21:20
Автор не разобрался. Анбоксед тестировал одноканал против двухканала, вот если бы в тесте было 2х8 против 2х16 - тогда да, 16 против 32 основной мотив. Здесь же он второстепенный.
Использование 16 ГБ ОЗУ вместо 32 ГБ приводит к просадке среднего FPS в 1080p на 12%
Cowboy Huggies
21:18
Вот кто всю оперативную память скупил.
Мошенники используют ИИ для создания мнимых повреждений автомобиля на фото для выплаты по ОСАГО
