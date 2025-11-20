В Массачусетском технологическом институте впервые изучили внутреннюю область системы белого карлика EX Hydrae. С помощью рентгеновского телескопа IXPE они обнаружили неожиданно высокую поляризацию излучения и гигантский столб раскаленного газа.

На расстоянии 200 световых лет от Земли разворачивается космическая драма. Белый карлик — ядро мертвой звезды — перетягивает вещество со своего компаньона, создавая экстремальную среду, которую астрономы впервые смогли рассмотреть в деталях.

Система EX Hydrae относится к типу, который астрономы называют «промежуточный полярный». В такой системе белый карлик обладает мощным магнитным полем, которое захватывает газ соседней звезды. Этот процесс создает интенсивное рентгеновское излучение.

Команда Массачусетского технологического института (MIT) использовала космический телескоп IXPE, специально предназначенный для изучения поляризованного рентгеновского излучения. Семь дней наблюдений показали неожиданные результаты. Степень поляризации достигла 8% — значительно выше предсказаний теоретических моделей. Эти измерения позволили определить структуру внутренней области системы. Рентгеновское излучение исходит из столба раскаленного газа высотой около 3200 километров. Это почти половина радиуса самого белого карлика.

Направление поляризации указало на дополнительный эффект. Рентгеновские лучи отражаются от поверхности белого карлика перед выходом в космос. Физики предполагали такой механизм, но доказательства получили впервые.

Шон Гандерсон, ведущий автор исследования, сравнивает структуру с фонтаном. Если бы можно было приблизиться к полюсу белого карлика, можно было бы увидеть гигантский столб газа, расширяющийся наружу. Данное открытие демонстрирует эффективность рентгеновской поляриметрии для изучения экстремальных сред. Метод позволяет изучать области, которые обычные телескопы видят как точку.