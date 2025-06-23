Россия наращивает взаимодействие с африканскими странами, включая государства Сахеля. Пресс-секретарь президента отметил, что Москва вернулась к партнёрству после длительного перерыва.

На фоне новых внешнеполитических приоритетов Кремль вновь активизировал связи с африканскими странами. Власти подчеркивают, что речь идет о равноправных отношениях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям» заявил, что сотрудничество с африканскими государствами строится на взаимных интересах. Он отметил, что после распада Советского Союза контакты были приостановлены, но сейчас Россия возвращается в регион.

По словам Пескова, многие африканские страны устали от неоколониального давления. Это совпало с моментом, когда Москва обрела возможности для восстановления диалога. В том числе — с альянсами государств Сахеля.

Он подчеркнул, что Россия стремится выстраивать с Африкой отношения, выгодные обеим сторонам.

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