Китайские инженеры создали волоконный лазер мощностью 2,47 кВт, который работает без систем охлаждения. Новая установка сохраняет работоспособность при температурах от -50 до +50°C.

Новый китайский лазер компактный, мощный и устойчив к суровым климатическим условиям. Он не требует громоздкой инфраструктуры и способен работать как в условиях арктического холода, так и под солнцем пустыни.

Национальный университет оборонных технологий Китая представил портативный волоконный лазер, способный работать в диапазоне температур от -50 до +50°C. Мощность устройства достигает 2,47 кВт, этого достаточно, чтобы поражать дроны и резать различные материалы на расстоянии более одного километра.

Устройство не нуждается в традиционных системах охлаждения, что отличает его от аналогов той же мощности. Разработчики добились этого за счет обновленной архитектуры накачивающего лазера и новых схем распределения света — в том числе с использованием прямой и обратной инжекции через десятки лазерных диодов.

Команда также перераспределила термочувствительные компоненты за пределы основной полости, снизив риск перегрева. Диаметр активного волокна уменьшили до 8 см, чтобы подавить паразитные моды, которые могли бы снизить эффективность работы.

Лазер построен на волокне с добавлением иттербия — металла, который хорошо переносит перепады температур и позволяет достигать КПД около 71%. Все это позволило создать компактное устройство, помещающееся в кейс и пригодное для мобильного применения.

Лазер можно использовать не только в военных целях. Он подойдет для промышленных задач, включая резку, сварку и защиту объектов от беспилотников.