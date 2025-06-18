Астероид 2024 YR4, обнаруженный в декабре 2024 года, может столкнуться с Луной в 2032-м. Если это произойдёт, в околоземное пространство попадут десятки тысяч тонн мусора, угрожающих спутникам.

Метеоритные дожди обычно ассоциируются с красивым зрелищем на ночном небе. Однако в этом случае последствия могут быть куда менее безобидными: ожидаемое столкновение астероида с Луной может обернуться реальной угрозой для искусственных спутников Земли.

Астрономы зафиксировали астероид 2024 YR4 в конце декабря прошлого года. Его диаметр — от 53 до 67 метров, что сопоставимо с объектом, вызвавшим Тунгусское событие в начале XX века. Хотя угрозы для Земли он не несет, вероятность столкновения с Луной в 2032 году составляет около 4%.

Если удар произойдет, он создаст кратер примерно километрового диаметра и выбросит в космос до 100 миллионов килограммов пылевого и каменного материала. По оценкам ученых из Университета Западного Онтарио, до 10% этих выбросов могут попасть в околоземное пространство.

Эта масса частиц, по сути, превратится в мощный метеоритный поток. Его интенсивность в десятки и даже тысячи раз превысит обычный фон. Для спутников — особенно на низкой околоземной орбите — это означает повышенный риск: миллиметровые частицы способны повредить чувствительные компоненты, ускорить износ и укоротить срок службы аппаратов.

Ученые подчеркивают, что основной опасностью станут частицы размером от 0,1 мм, достигающие орбиты в течение нескольких дней или недель после удара. К 2032 году количество спутников на низкой орбите вырастет, что увеличит площадь потенциального поражения.

В своей модели исследователи смоделировали 10 тысяч возможных траекторий астероида. В 410 из них он сталкивается с Луной. Самый вероятный сценарий предполагает удар по южной части ее видимой стороны. Именно такая траектория с большей вероятностью отправит выбросы в сторону Земли.

Исследование прямо указывает: вероятность столкновения невелика, но не нулевая. Ближайшее прохождение астероида рядом с Землей в 2028 году позволит детальнее уточнить его траекторию. Это даст астрономам время оценить реальную угрозу и при необходимости пересмотреть расчеты.