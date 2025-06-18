The Exploration Company продемонстрировала обновленную модель корабля Nyx. Представление прошло на Парижском авиасалоне в преддверии испытаний новой версии аппарата.

Франко-немецкий стартап Exploration Company делает ставку на многоразовый космический транспорт европейской сборки. На фоне приближающихся испытаний компания показала новую модель корабля, рассчитанного как на доставку грузов, так и на пилотируемые миссии в будущем.

На Парижском авиасалоне 16 июня компания Exploration Company презентовала доработанный макет корабля Nyx. Разработка предназначена для выполнения грузовых рейсов, однако в перспективе она должна получить пилотируемую модификацию.

Первый демонстрационный полет к Международной космической станции компания планирует провести в 2028 году по линии Европейского космического агентства (ESA). Но в ближайшее время на орбиту отправится промежуточная миссия под названием Mission Possible, цель которой — проверить ключевые технологические решения.

На представленной модели Nyx Exploration Company показала предполагаемую конфигурацию внутреннего пространства: отсеки для перевозки груза и размещения экипажа. Компания уже работает над пилотируемой версией корабля, рассчитанной на четырех или пяти человек. По словам Виктора Майера, отвечающего за работу в Германии и Центральной Европе, такой вариант потребует десятилетия работы и порядка миллиарда евро.

Nyx в будущем должен стыковаться не только с МКС, но и с коммерческими станциями. Это означает, что даже грузовая версия уже должна отвечать части требований пилотируемых миссий. Сейчас команда проверяет параметры, необходимые для сертификации.

Финансирование пилотируемого проекта, скорее всего, ляжет на Европейское космическое агентство, поскольку частный капитал не покроет весь объем расходов. По словам Майера, решение о запуске пилотируемого направления должны принять страны ЕС на ноябрьской конференции в Бремене.

Тем временем компания сосредоточилась на ближайшей миссии. Космический аппарат массой 1,6 тонны и диаметром 2,5 метра отправится в полет с 300 килограммами груза.